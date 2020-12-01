«Много внимания уделяется закаливанию». Что делают в детских садах Минской области, чтобы предупредить ОРВИ?

Новости Беларуси. В учреждениях образования Минской области уделяется внимание профилактике респираторных заболеваний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди противовирусных мер – масочный режим, дезинфекция, термометрия, проветривание и влажная уборка. В приоритете и укрепление здоровья детей. Это физкультура и закалка.

В сезон вирусных заболеваний особое внимание уделяется укреплению иммунитета дошкольников. В первую очередь это спорт, закаливание и дыхательная гимнастика. Дети любят физкультуру и с удовольствием выполняют все упражнения.