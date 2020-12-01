Прямой эфир

«Много внимания уделяется закаливанию». Что делают в детских садах Минской области, чтобы предупредить ОРВИ?

01 декабря 2020 15:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В учреждениях образования Минской области уделяется внимание профилактике респираторных заболеваний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди противовирусных мер – масочный режим, дезинфекция, термометрия, проветривание и влажная уборка. В приоритете и укрепление здоровья детей. Это физкультура и закалка.

«Много внимания уделяется закаливанию». Что делают в детских садах Минской области, чтобы предупредить ОРВИ?-1

В сезон вирусных заболеваний особое внимание уделяется укреплению иммунитета дошкольников. В первую очередь это спорт, закаливание и дыхательная гимнастика. Дети любят физкультуру и с удовольствием выполняют все упражнения.

«Много внимания уделяется закаливанию». Что делают в детских садах Минской области, чтобы предупредить ОРВИ?-4

Ирина Шаблыко, заместитель заведующего санаторного яслей-сада № 17 «Солнышко»:
Очень много внимания уделяется закаливанию педагогами нашего учреждения. Проводятся ежедневные прогулки на свежем воздухе, упражнения после сна.

Подробности смотрите в нашем видеоматериале.

# Коронавирус # общество # Ирина Шаблыко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 1000 молодых специалистов пришли работать в сферу образования Минской области в 2020 году по распределению
01 декабря 2020 14:41

Более 1000 молодых специалистов пришли работать в сферу образования Минской области в 2020 году по распределению

43 тысячи тонн песчано-солевой смеси. Как в Минской области будут бороться с гололёдом?
01 декабря 2020 14:35

43 тысячи тонн песчано-солевой смеси. Как в Минской области будут бороться с гололёдом?

Александр Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
01 декабря 2020 14:21

Александр Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ