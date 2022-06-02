«Это пользуется достаточно большим спросом». Что такое медицинский туризм и почему людям это нравится?

Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

Есть же еще такое понятие, как медицинский туризм. Даже есть такая статистика, что, например, только в прошлом году государственные медицинские учреждения посетили 52 тысячи человек из 120 стран. Это так красиво называется – медицинский туризм. Или, может, стоит туроператорам брать это на заметку и разрабатывать побольше таких туров?

Елена Паршуто, заместитель генерального директора по туризму предприятия «Беларустурист»:

Операторы работают, конечно. Это целое направление, когда в нашу страну приезжают туристы не просто с культурной целью (что-то посмотреть, отдохнуть), а именно поправить свое здоровье. Это могут быть и стоматология, и косметология. Илона Волынец:

Кстати, стоматология на первом месте.

Елена Паршуто:

Это пользуется достаточно большим спросом. И качество предоставляемых услуг, и цена радуют. Кристина Сущеня, СТВ:

Артем Николаевич, может быть, мы можем проследить какую-то тенденцию запросов жителей большого города на какие-то изменения, например, установить дополнительные лежаки. Какие новшества будут в этом году?