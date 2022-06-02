«Это пользуется достаточно большим спросом». Что такое медицинский туризм и почему людям это нравится?

Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Есть же еще такое понятие, как медицинский туризм. Даже есть такая статистика, что, например, только в прошлом году государственные медицинские учреждения посетили 52 тысячи человек из 120 стран. Это так красиво называется – медицинский туризм. Или, может, стоит туроператорам брать это на заметку и разрабатывать побольше таких туров?
Елена Паршуто, заместитель генерального директора по туризму предприятия «Беларустурист»:
Операторы работают, конечно. Это целое направление, когда в нашу страну приезжают туристы не просто с культурной целью (что-то посмотреть, отдохнуть), а именно поправить свое здоровье. Это могут быть и стоматология, и косметология.
Илона Волынец:
Кстати, стоматология на первом месте.
Елена Паршуто:
Это пользуется достаточно большим спросом. И качество предоставляемых услуг, и цена радуют.
Кристина Сущеня, СТВ:
Артем Николаевич, может быть, мы можем проследить какую-то тенденцию запросов жителей большого города на какие-то изменения, например, установить дополнительные лежаки. Какие новшества будут в этом году?
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Начнем как раз таки с лежаков, их мы тоже увеличиваем. По тем четырем пляжам, которые входят в юрисдикцию горисполкома, их увеличится почти до тысячи штук. О каких четырех я говорю? Прежде всего это пляжи, которые находятся в границах города (это Цна и Дрозды), и два пляжа, которые за городской чертой, но тем не менее именно городские службы занимаются их благоустройством и наведением там порядка (это водохранилище Криница и Заславское водохранилище), и наша главная здравница и место отдыха – Минское море. Эти пляжи уже готовы к приему отдыхающих: оборудованы и скамейки, и лежаки, добавлены точки торговли в городских пляжах.
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