Находились без документов и под охраной. 13 белорусским дальнобойщикам удалось вернуться в страну

13 белорусским дальнобойщикам, которых удерживали в Житомирской области, наконец удалось вернуться в Беларусь. Без фур, груза, но все живы и здоровы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, связи с водителями большегрузов не было с 28 февраля. Все эти дни белорусы находились практически в плену у украинских военнослужащих без документов, под охраной. Грузовики были помещены на стоянку возле местного суда. Поводом для задержания, по словам потерпевших, стали отметки в их паспортах о пересечении границы ДНР.

После проверки благодаря усилиям волонтеров водителей отпустили. Домой им пришлось возвращаться через Польшу. Как оценивают волонтеры, в Украине все еще находятся около 50 человек, которые не могут вернуться в Беларусь. Прилагаются все усилия для их возвращения.

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