Отбор экипажей для участия в Армейских международных играх проходит на полигоне Гожский

Новости Беларуси. Белорусские войска не планируют принимать участие в спецоперации на территории Украины. Это не раз подтверждал глава государства. Однако военные не прекращают поддерживать боевой дух. Тренировки проходят на полигоне Брестский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в последние дни в Вооруженных Силах Беларуси начался отбор военнослужащих к Армейским международным играм.

В 2022 году они пройдут в период с 13 по 27 августа. И наши военные времени даром не теряют и во всю готовятся к конкурсам. Тем более отбор, как правило, жесткий. Бойцы сдают нормативы по вождению военной техники и физподготовке.

Так, в эти дни на полигоне Гожский выясняют, кто же лучший экипаж боевых машин пехоты и танков. В ходе турнира свою подготовку демонстрируют командиры, наводчики, механики-водители бронетехники. Ведь как раз лучшие военнослужащие и войдут в состав национальной сборной страны и представят Беларусь на Армейских международных играх.