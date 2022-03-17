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«В наше время в мире это нигде никто не знает». Аспирантка ВГМУ рассказала о своём исследовании в области гинекологии

17 марта 2022 08:19
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Новости Беларуси. Стипендии Президента Беларуси назначены 70 аспирантам. Разработки молодых ученых – это не только прорыв в отечественной науке. Их исследования уже активно внедряются или используются на практике в различных сферах: промышленность, образование, сельское хозяйство, медицина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В наше время в мире это нигде никто не знает». Аспирантка ВГМУ рассказала о своём исследовании в области гинекологии-1

«В наше время в мире это нигде никто не знает». Аспирантка ВГМУ рассказала о своём исследовании в области гинекологии-3

Среди стипендиатов и Наталья Мацкевич, аспирантка Витебского государственного медицинского университета. Девушка плотно занимается исследованием в области акушерства и гинекологии. В частности, диагностики гипоксии плода, задержки внутриутробного развития, осложнения беременности.

«В наше время в мире это нигде никто не знает». Аспирантка ВГМУ рассказала о своём исследовании в области гинекологии-6

Наталья Мацкевич, аспирантка Витебского государственного медицинского университета:
В наше время в мире нигде никто не знает, в каком сроке все-таки нужно родоразрешать женщин с такой патологией, чтобы получить максимально здорового ребенка, максимально доношенного ребенка. Поэтому, конечно, стоит заниматься этими исследованиями, их продолжать. Это стимул работать дальше, заниматься еще усерднее наукой. И для своей страны хочется делать как можно больше после того, как твоя страна делает так много для тебя.

«В наше время в мире это нигде никто не знает». Аспирантка ВГМУ рассказала о своём исследовании в области гинекологии-9

Всего из Витебского государственного медицинского университета стипендией Президента удостоены в 2022 году трое молодых ученых.

# Белорусская наука # общество # Наталья Мацкевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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