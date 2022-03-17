«В наше время в мире это нигде никто не знает». Аспирантка ВГМУ рассказала о своём исследовании в области гинекологии

Новости Беларуси. Стипендии Президента Беларуси назначены 70 аспирантам. Разработки молодых ученых – это не только прорыв в отечественной науке. Их исследования уже активно внедряются или используются на практике в различных сферах: промышленность, образование, сельское хозяйство, медицина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Мацкевич, аспирантка Витебского государственного медицинского университета:

В наше время в мире нигде никто не знает, в каком сроке все-таки нужно родоразрешать женщин с такой патологией, чтобы получить максимально здорового ребенка, максимально доношенного ребенка. Поэтому, конечно, стоит заниматься этими исследованиями, их продолжать. Это стимул работать дальше, заниматься еще усерднее наукой. И для своей страны хочется делать как можно больше после того, как твоя страна делает так много для тебя.