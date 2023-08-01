Прямой эфир

«Надо сосредоточиться и делать то, что умеешь». СТВ поприветствовало новоиспеченных сотрудников

01 августа 2023 19:22
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Новости Беларуси. От студенческого трудового опыта – к будущей профессии. Более 53 тысяч молодых специалистов получили свое первое рабочее место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них почти 17 тысяч с высшим образованием. По традиции в коллективах ребят встречают добродушно: проводят экскурсию и дают напутственные слова.

На телеканале СТВ вместо кабинетов будущих телевизионщиков поздравляли в студии. 16 амбициозных и творческих выпускников будут претендовать на звание будущих звезд эфира.

О том, с каким настроем ребята приступают к работе, сюжете начинающего журналиста Виктории Дивановской.

«Надо сосредоточиться и делать то, что умеешь». СТВ поприветствовало новоиспеченных сотрудников -1

Вот так активно и со рвением наши новички окунаются в трудовые будни журналистики. Впереди у ребят много интересного: первые съемки, интервью, материалы, а далее своя аудитория у телеэкранов. В дружной семье СТВ у них точно все получится.

«Надо сосредоточиться и делать то, что умеешь». СТВ поприветствовало новоиспеченных сотрудников -4

Диана Головач, корреспондент СТВ:
Конечно, когда приходишь на работу, есть и волнение, и страх, но у нас очень дружный коллектив, который нас поддерживает и с радостью нам помогает.

«Надо сосредоточиться и делать то, что умеешь». СТВ поприветствовало новоиспеченных сотрудников -7

Для Миши Ракутина работать на телевидении – мечта детства. Быть журналистом-ведущим, уверяет, его призвание. Здесь же он был на практике и уже прошел боевое крещение.

«Надо сосредоточиться и делать то, что умеешь». СТВ поприветствовало новоиспеченных сотрудников -10

Михаил Ракутин, корреспондент СТВ:
Конечно, с самого детства я мечтал, что однажды я окажусь в этом самом здании на Коммунистической. Я рад, что какие-то из этих мечт, желаний моих, предубеждений сбылись сейчас.

«Надо сосредоточиться и делать то, что умеешь». СТВ поприветствовало новоиспеченных сотрудников -13

Профессия телеведущего требует не менее тщательной подготовки. Ответственная миссия. И многозадачность: он должен быть хорошо информирован, готов к экспромту. Ведь прямой эфир – это всегда эффект неожиданности. А вот и закулисье: перед каждым выпуском – гримм, макияж, прическа. И подбор соответствующего образа. Но главное – текст. А еще работа над дикцией. Есть даже специальные речевые упражнения.

«Надо сосредоточиться и делать то, что умеешь». СТВ поприветствовало новоиспеченных сотрудников -16

Михаил Ракутин:
В это время есть достаточное количество свободы, чтобы почитать текст перед записью или непосредственно трансляцией.

«Надо сосредоточиться и делать то, что умеешь». СТВ поприветствовало новоиспеченных сотрудников -19

Работать на телевидении мечтают многие. Однако выдержать напряженный ритм эфиров может не каждый. СТВ как раз из тех каналов, который дает дорогу молодым. И это тот самый случай, когда юность в плюс, а профессионализму возраст не помеха.

«Надо сосредоточиться и делать то, что умеешь». СТВ поприветствовало новоиспеченных сотрудников -22

Уже сегодня в большую и дружную семью СТВ торжественно приняты 16 молодых и амбициозных специалистов. Для реализации их потенциала открыты все возможности. Благодаря главе государства созданы все условия для поддержки и развития национального телевидения. Это помогает расширять технические возможности, создавать уникальный контент и привлекать новые кадры.

«Надо сосредоточиться и делать то, что умеешь». СТВ поприветствовало новоиспеченных сотрудников -25

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я хотел бы им пожелать найти себя в этой специальности и самореализации. Для этого надо очень много работать, очень много думать. Ничего в этой жизни не дается легко. Надо сосредоточиться и делать то, что ты умеешь делать или по крайней мере то, что хочешь делать. А там уже, как говорится, терпение и труд все перетрут.

«Надо сосредоточиться и делать то, что умеешь». СТВ поприветствовало новоиспеченных сотрудников -28

За каждый материалом, который выходит в эфир, – большая работа не только корреспондента, а целой команды. Стать ее частью непросто, но очень почетно. Поэтому из сотни практикантов остаются работать самые стойкие и очень талантливые. В том числе Диана Головач и Элла Маркевич. Будем следить за их профессиональными успехами и творческим ростом.

# Молодые специалисты # общество # Виктория Дивановская # Диана Головач # Михаил Ракутин # Александр Осенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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