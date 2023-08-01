«Надо сосредоточиться и делать то, что умеешь». СТВ поприветствовало новоиспеченных сотрудников

Новости Беларуси. От студенческого трудового опыта – к будущей профессии. Более 53 тысяч молодых специалистов получили свое первое рабочее место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них почти 17 тысяч с высшим образованием. По традиции в коллективах ребят встречают добродушно: проводят экскурсию и дают напутственные слова. На телеканале СТВ вместо кабинетов будущих телевизионщиков поздравляли в студии. 16 амбициозных и творческих выпускников будут претендовать на звание будущих звезд эфира. О том, с каким настроем ребята приступают к работе, сюжете начинающего журналиста Виктории Дивановской.

Вот так активно и со рвением наши новички окунаются в трудовые будни журналистики. Впереди у ребят много интересного: первые съемки, интервью, материалы, а далее своя аудитория у телеэкранов. В дружной семье СТВ у них точно все получится.

Диана Головач, корреспондент СТВ:

Конечно, когда приходишь на работу, есть и волнение, и страх, но у нас очень дружный коллектив, который нас поддерживает и с радостью нам помогает.

Для Миши Ракутина работать на телевидении – мечта детства. Быть журналистом-ведущим, уверяет, его призвание. Здесь же он был на практике и уже прошел боевое крещение.

Михаил Ракутин, корреспондент СТВ:

Конечно, с самого детства я мечтал, что однажды я окажусь в этом самом здании на Коммунистической. Я рад, что какие-то из этих мечт, желаний моих, предубеждений сбылись сейчас.

Профессия телеведущего требует не менее тщательной подготовки. Ответственная миссия. И многозадачность: он должен быть хорошо информирован, готов к экспромту. Ведь прямой эфир – это всегда эффект неожиданности. А вот и закулисье: перед каждым выпуском – гримм, макияж, прическа. И подбор соответствующего образа. Но главное – текст. А еще работа над дикцией. Есть даже специальные речевые упражнения.

Михаил Ракутин:

В это время есть достаточное количество свободы, чтобы почитать текст перед записью или непосредственно трансляцией.

Работать на телевидении мечтают многие. Однако выдержать напряженный ритм эфиров может не каждый. СТВ как раз из тех каналов, который дает дорогу молодым. И это тот самый случай, когда юность в плюс, а профессионализму возраст не помеха.

Уже сегодня в большую и дружную семью СТВ торжественно приняты 16 молодых и амбициозных специалистов. Для реализации их потенциала открыты все возможности. Благодаря главе государства созданы все условия для поддержки и развития национального телевидения. Это помогает расширять технические возможности, создавать уникальный контент и привлекать новые кадры.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я хотел бы им пожелать найти себя в этой специальности и самореализации. Для этого надо очень много работать, очень много думать. Ничего в этой жизни не дается легко. Надо сосредоточиться и делать то, что ты умеешь делать или по крайней мере то, что хочешь делать. А там уже, как говорится, терпение и труд все перетрут.