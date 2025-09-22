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Новости по тегу #Михаил Ракутин

Возможность внести свой вклад в экологию города – в Беларуси проходит День без автомобиля
22 сентября 2025 18:17

Возможность внести свой вклад в экологию города – в Беларуси проходит День без автомобиля

В Минске на строительство учреждений образования выделено 125 млн рублей
04 марта 2025 17:43

В Минске на строительство учреждений образования выделено 125 млн рублей

Жизнь или хороший улов? Ветеран столичной милиции спас тонущего рыбака
04 февраля 2025 17:38

Жизнь или хороший улов? Ветеран столичной милиции спас тонущего рыбака

В Минске готовится к открытию Национальный футбольный стадион
03 февраля 2025 18:05

В Минске готовится к открытию Национальный футбольный стадион

Покататься на коньках в бесснежную зиму – в чём особенность синтетического покрытия и что по ценам?
03 января 2025 18:55

Покататься на коньках в бесснежную зиму – в чём особенность синтетического покрытия и что по ценам?

«Надо сосредоточиться и делать то, что умеешь». СТВ поприветствовало новоиспеченных сотрудников
01 августа 2023 19:22

«Надо сосредоточиться и делать то, что умеешь». СТВ поприветствовало новоиспеченных сотрудников