Новости по тегу #Михаил Ракутин

Все больше минчан пересаживаются с четырехколесного на двухколесный транспорт, невзирая на дату в календаре.
Кроме того, до 2030 года в городе будет введено еще 5 дошкольных и 3 общеобразовательных учреждения образования, включая объекты в микрорайонах Лошица и Сокол.
ОСВОД предупреждает: несмотря на мороз, лед на реках и озерах недостаточно прочен. Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от выхода на акваторию.
Это спортивное сооружение на 33 тысячи посадочных мест со стандартным футбольным полем. Подсветка контура арены выполнена в национальном стиле.
В Минске работает 7 локаций для активного отдыха. Одна из них у стадиона «Динамо».
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