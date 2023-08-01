Гомельская область из-за изменения климата стала гораздо лучше подходить для выращивания подсолнечника

Новости Беларуси. Осваивать культуры, нетипичные для белорусских аграриев, настаивает глава государства. По итогам 2022 года Гомельская область не смогла похвастаться богатым караваем зерновых, поэтому Александр Лукашенко обратил внимание аграриев на южные растения, а именно подсолнечник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручение – «не просто на рынке семечки продать, а выдавить масло», ведь сегодня страна покупает его по стоимости в тысячу евро за тонну. В этом сезоне под подсолнечник в Гомельском регионе отвели практически 850 гектаров. Смена климата здесь во благо – культура дает неплохую рентабельность. На солнечных полях сегодня побывала Анна Корольчук.

В Светлогорском районе безоблачно и солнечно. И это не просто прогноз погоды. С полей на проезжающих приветливо смотрят сотни миниатюрных «солнышек». Они дают больше света и, кажется, тепла. Хозяйство «Дубрава-агро» одно из первых в стране решилось на эксперимент – начать культивировать подсолнечник. Аграрии в восторге. За восемь лет успели «подсадить» на масличное и соседей. Впрочем, выращивание подсолнечника в Беларуси не столько хозяйственный азарт, сколько экономическая выгода.

Евгений Петрашин, директор филиала «Дубрава-агро» РУП «Гомельэнерго»:

Подсолнечник возделывается в соседних областях Украины, Российской Федерации. Мы, учитывая, что здесь не очень далеко, решили попробовать. Или даже возобновить, потому что раньше «Дубрава-агро» тоже занималась выращиванием подсолнечника. Если взять, сравнить даже с такими белковыми культурами, как озимый рапс, то намного меньше затрат идет на выращивание подсолнечника, чем на озимый рапс.

Для животноводства нужен растительный белок. Потому, кроме любимого всеми масла, из семечек получают питательный жмых для буренок – а их в хозяйстве 5 700 голов. Со 100 гектаров в «Дубрава-агро» в среднем получают 170 тонн чистой семечки. Евгений Петрашин:

С одной тонны сухой семечки получается порядка 450-480 литров масла. Рентабельность высокая, а технология возделывания проста. Главное – подобрать подходящую почву и проверенный гибрид (в 2023 году остановились на раннем сорте). А дальше дело за погодой – с изменением климата южные регионы Беларуси, как никогда, стали подходить для «цветка солнца».

Николай Янушевич, главный агроном филиала «Дубрава-агро» РУП «Гомельэнерго»:

До всхода обрабатываем гербициды, потом одна подкормка азотом в количестве 60 килограмм физического веса. Междурядная обработка. На песках любит дожди и жару – это его любимая погода. Передают 32 градуса – он будет переливаться, масличность. Все будет красиво.

Анна Корольчук, корреспондент:

Диаметр зрелого соцветия может доходить до 40 сантиметров. Все зависит от сорта масленичной культуры и густоты посадки. Чем больше расстояние между растениями, тем крупнее семечки и сами корзинки.