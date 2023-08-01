Почему про ЧВК «Вагнер» перестают говорить и что они делают на территории Беларуси? Рассказал политолог
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим народную власть, историю и боевые действия в СВО. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова.
Григорий Азаренок, СТВ:
По-моему, тема с «Вагнером» потихоньку и отходит из информационного пространства. Показали несколько раз по телевидению этих ребят, пообщались с ними. Прекрасные ребята. Как Президент говорит, наши люди. Неужели народ все-таки это волнует? Понятно, дрищут поляки, литовцы, змагары пытаются нагнетать. И задают Президенту эти вопросы.
Андрей Лазуткин, политолог:
Тема «Вагнера» уходит, потому что она уходит сегодня в Россию. С Пригожиным работала целая медиаимперия. Это была не просто первая армия в мире, а о ней рассказывали как о первой армии, то есть у них была очень хорошая медийная подготовка. И когда случился мятеж, эти все каналы просто закрыли. То есть сегодня журналисты, которые работали с Пригожиным, просто не работают. И от этого в России, во-первых, спадает интерес к теме, она закрыта, можно сказать. А Беларуси ну зачем тоже лезть на рожон? Если вы помните поездку в Санкт-Петербург нашего Президента, там очень было акцентировано, что, смотрите, мы работаем с Минобороны России, мы тоже работаем, то есть мы не стали на какую-то одну сторону этого конфликта, а мы как бы находимся вне этой схватки. Мы разрулили эту ситуацию, да.
И сегодня если «Вагнер» подсвечивает так активно, то следующий шаг – это возвращение к этому конфликту с Минобороны. Вот Президент говорит о том, что нужна хорошая тренировка. Так и Пригожин уже про это говорил, он говорил о том, что там не так учат, не так тренируют. Если все это глубже копать, то получим конфликт, который нам на самом деле совсем не надо сегодня с Российской Федерацией. Поэтому тема очень аккуратно у нас освещается.
Андрей Лазуткин:
Почему это все на Брестчине прозвучало? Потому что мы сегодня один такой большой балкон, а Брестчина – это передний край этого самого балкона, и люди интересуются, кто нас будет защищать завтра, это будет кто? Азаренок, «Вагнер» или мобилизованный, тероборона? Конечно, это для них важно. Президент поэтому по-простому, по-народному эти все вещи объясняет.
Что касается себестоимости всего этого, Президент сказал, что для нас это пока бесплатно. То есть мы им предоставили некий участок земли, они там что-то делают, а взамен обучают нашу армию. И чтобы люди понимали, в чем ценность этого самого ЧВК «Вагнера». То есть они в Африке не просто бегают где-то с автоматом по джунглям, как в фильмах про Рэмбо. Нет, они обучают местные войска. А обучать людей, которые там языка твоего даже не знают, которые, может быть, не самых высоких качеств как бойцы, – это сложно. И они с этим все равно справляются, и эти люди потом успешно противостоят игиловцам и прочим бандитским группировкам. Обучить там белорусскую армию – это вообще для них не вопрос, не проблема и даже не задача. Поэтому они очень довольны, это несложно и все от такого сотрудничества получают пользу.
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