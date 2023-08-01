Почему про ЧВК «Вагнер» перестают говорить и что они делают на территории Беларуси? Рассказал политолог

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим народную власть, историю и боевые действия в СВО. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова. Григорий Азаренок, СТВ:

По-моему, тема с «Вагнером» потихоньку и отходит из информационного пространства. Показали несколько раз по телевидению этих ребят, пообщались с ними. Прекрасные ребята. Как Президент говорит, наши люди. Неужели народ все-таки это волнует? Понятно, дрищут поляки, литовцы, змагары пытаются нагнетать. И задают Президенту эти вопросы.

Андрей Лазуткин, политолог:

Тема «Вагнера» уходит, потому что она уходит сегодня в Россию. С Пригожиным работала целая медиаимперия. Это была не просто первая армия в мире, а о ней рассказывали как о первой армии, то есть у них была очень хорошая медийная подготовка. И когда случился мятеж, эти все каналы просто закрыли. То есть сегодня журналисты, которые работали с Пригожиным, просто не работают. И от этого в России, во-первых, спадает интерес к теме, она закрыта, можно сказать. А Беларуси ну зачем тоже лезть на рожон? Если вы помните поездку в Санкт-Петербург нашего Президента, там очень было акцентировано, что, смотрите, мы работаем с Минобороны России, мы тоже работаем, то есть мы не стали на какую-то одну сторону этого конфликта, а мы как бы находимся вне этой схватки. Мы разрулили эту ситуацию, да. И сегодня если «Вагнер» подсвечивает так активно, то следующий шаг – это возвращение к этому конфликту с Минобороны. Вот Президент говорит о том, что нужна хорошая тренировка. Так и Пригожин уже про это говорил, он говорил о том, что там не так учат, не так тренируют. Если все это глубже копать, то получим конфликт, который нам на самом деле совсем не надо сегодня с Российской Федерацией. Поэтому тема очень аккуратно у нас освещается.