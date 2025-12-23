В Минском зоопарке выбрали лошадь, которая станет символом 2026 года

Настасья Пинчук, корреспондент:

В Минском зоопарке ожила новогодняя сказка. Символом наступающего года огненной лошади стала красавица Зара. Она покоряет сердца гостей своей статью, мощью и добрым нравом.

Орлик, Мелодия, Пион и еще пять претендентов боролись за почетное звание. Выбор сделан. Ни для кого не секрет, что по восточному календарю 2026 станет годом Лошади. И по доброй традиции столичный зоопарк определил своего амбассадора праздника. В этом году сотрудники доверили эту миссию подписчикам в соцсетях.