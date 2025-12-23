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В Минском зоопарке выбрали лошадь, которая станет символом 2026 года

23 декабря 2025 12:37
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В Минском зоопарке выбрали лошадь, которая станет символом 2026 года-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
В Минском зоопарке ожила новогодняя сказка. Символом наступающего года огненной лошади стала красавица Зара. Она покоряет сердца гостей своей статью, мощью и добрым нравом. 

В Минском зоопарке выбрали лошадь, которая станет символом 2026 года-3

Орлик, Мелодия, Пион и еще пять претендентов боролись за почетное звание. Выбор сделан. Ни для кого не секрет, что по восточному календарю 2026 станет годом Лошади. И по доброй традиции столичный зоопарк определил своего амбассадора праздника. В этом году сотрудники доверили эту миссию подписчикам в соцсетях.

В Минском зоопарке выбрали лошадь, которая станет символом 2026 года-5

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
В этом году мы решили не просто назвать символ года, а сделать это в виде конкурса, рассказать про наших лошадок, потому что лошадок у нас в зоопарке много, все они замечательные, удивительные, прекрасные, неповторимые. 

Подробности в видео.

# Зоопарк # Минский зоопарк

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