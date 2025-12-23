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Как пережить расставание с любимым человеком? Рекомендации психолога

23 декабря 2025 13:37
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Как пережить расставание с любимым человеком? Рекомендации психолога-1

Юлия Чернышенко, психолог:
Любое расставание – это кризис, и каждый человек имеет право проживать кризис любым способом, который для него подходит. Для кого-то лучше остаться наедине, для кого-то приемлемо танцевать, веселиться и, наоборот, уйти в толпу для того, чтобы забыться. Любой способ проживания расставания – является нормой.

Есть такое понятие, как гигиена пространства и гигиена контактов. Лучше всего после расставания ограничить себя от воспоминаний, не залезать в соцсети на страницу к партнеру либо к партнерше, какое-то время не смотреть общие фотографии, воспоминания и даже оградить общение с некоторыми людьми, которые являлись общими для вас. Вспомните, куда вы хотели записаться, что хотели изучить, на что у вас не хватало время во время взаимоотношений.

Подробности в видео.

# Психология

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