Как пережить расставание с любимым человеком? Рекомендации психолога

Юлия Чернышенко, психолог:

Любое расставание – это кризис, и каждый человек имеет право проживать кризис любым способом, который для него подходит. Для кого-то лучше остаться наедине, для кого-то приемлемо танцевать, веселиться и, наоборот, уйти в толпу для того, чтобы забыться. Любой способ проживания расставания – является нормой.

Есть такое понятие, как гигиена пространства и гигиена контактов. Лучше всего после расставания ограничить себя от воспоминаний, не залезать в соцсети на страницу к партнеру либо к партнерше, какое-то время не смотреть общие фотографии, воспоминания и даже оградить общение с некоторыми людьми, которые являлись общими для вас. Вспомните, куда вы хотели записаться, что хотели изучить, на что у вас не хватало время во время взаимоотношений.