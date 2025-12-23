В мире животных! Где можно увидеть бои оленей? Отправились в лесную экспедицию

На календаре самое волшебное время года, и мы знаем, где загадать желание и задобрить Вселенную с программой «Путевка BY».

А сейчас программа «В полесском мире животных». Включаем режим натуралистов и по горячим следам, как Шерлок Холмс, отправляемся в лесную экспедицию. Вооружаемся телефонами, чтобы запечатлеть зверей в естественной среде. Грациозные фотомодели порадуют. Сейчас здесь обитают более 70 особей оленей, более 50 ланей европейских. Радуют глаз косули, зайцы, лоси, дикие кабаны и муфлоны, предки домашних баранов. По всему маршруту установлены подкормочные площадки – эдакий фудкорт.

Ольга Бамбиза, экскурсовод Нацпарка «Припятский»:

Национальный парк «Припятский» проводит экскурсию в краю ревущего оленя. Эта экскурсия проводится в основном в ночное время. Можно действительно увидеть бои оленей, как они завлекают самок. И это, конечно, зрелище очень-очень увлекательное. Сейчас у диких кабанов проходит брачный период. Самцы нагуливают много жира, поэтому подолгу способны ухаживать за своими дамами. А после брачного периода самка дикого кабана вынашивает своих поросят 3 месяца, 3 недели и 3 дня.

У молодой самки может опороситься от 3 до 5 поросят. А у более взрослых самок от 10 и до 18. Поросята рождаются очень маленькими, весом всего лишь от 500 грамм и до килограмма, рыжего окраса с черными продольными полосочками. Бурундучки мы называем. Но постепенно поросята подрастают, и черные полосочки из их окраса исчезают. И нужно отметить, что самка дикого кабана – очень хорошая мама. Поросята у нее очень послушные. Они выполняют абсолютно все команды своей мамы.