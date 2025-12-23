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В мире животных! Где можно увидеть бои оленей? Отправились в лесную экспедицию

23 декабря 2025 12:46
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На календаре самое волшебное время года, и мы знаем, где загадать желание и задобрить Вселенную с программой «Путевка BY».

В мире животных! Где можно увидеть бои оленей? Отправились в лесную экспедицию-2

А сейчас программа «В полесском мире животных». Включаем режим натуралистов и по горячим следам, как Шерлок Холмс, отправляемся в лесную экспедицию. Вооружаемся телефонами, чтобы запечатлеть зверей в естественной среде. Грациозные фотомодели порадуют. Сейчас здесь обитают более 70 особей оленей, более 50 ланей европейских. Радуют глаз косули, зайцы, лоси, дикие кабаны и муфлоны, предки домашних баранов. По всему маршруту установлены подкормочные площадки – эдакий фудкорт.

В мире животных! Где можно увидеть бои оленей? Отправились в лесную экспедицию-4

Ольга Бамбиза, экскурсовод Нацпарка «Припятский»:
Национальный парк «Припятский» проводит экскурсию в краю ревущего оленя. Эта экскурсия проводится в основном в ночное время. Можно действительно увидеть бои оленей, как они завлекают самок. И это, конечно, зрелище очень-очень увлекательное. Сейчас у диких кабанов проходит брачный период. Самцы нагуливают много жира, поэтому подолгу способны ухаживать за своими дамами. А после брачного периода самка дикого кабана вынашивает своих поросят 3 месяца, 3 недели и 3 дня.

У молодой самки может опороситься от 3 до 5 поросят. А у более взрослых самок от 10 и до 18. Поросята рождаются очень маленькими, весом всего лишь от 500 грамм и до килограмма, рыжего окраса с черными продольными полосочками. Бурундучки мы называем. Но постепенно поросята подрастают, и черные полосочки из их окраса исчезают. И нужно отметить, что самка дикого кабана – очень хорошая мама. Поросята у нее очень послушные. Они выполняют абсолютно все команды своей мамы.

В мире животных! Где можно увидеть бои оленей? Отправились в лесную экспедицию-6

Лесная энциклопедия. Гиды Нацпарка раскроют все карты о жизни пушистых обитателей. Идеальные мамы и оленухи. Они вынашивают детенышей восемь месяцев. И перед началом отелов уходят в глухой лес готовить родовые гнезда. Малыши рождаются слабыми, но с питательным молоком матери быстро вырастают. И уже через полторы недели идут щипать травку и молодые побеги. К слову, на грудном вскармливании бемби целый год. Оттого они такие здоровые и активные.

Подробности в видео.

# природа Беларуси # Животные # Туризм

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