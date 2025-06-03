В результате землетрясения в Турции погиб один человек, около 70 пострадали

Сильное землетрясение произошло на западе Турции. Подземные толчки магнитудой около шести ощущались как минимум в семи городах, в том числе курортных Мармарисе, Анталье и Фетхие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не обошлось без жертв. Сообщается как минимум об одном погибшем. Еще около 70 человек пострадали.

Все произошло ночью, люди в панике выбегали на улицы и выпрыгивали из окон, опасаясь обрушения зданий. По этой причине многие предпочли дождаться утра в парках и на тротуарах. По сообщению властей – сильных разрушений нет. Однако многие здания пострадали – появились трещины. Сейчас специально созданные комиссии проводят осмотр строений и определяют масштабы ущерба. Специалисты предупреждают о возможных афтершоках, но вероятность того, что повторные толчки будут разрушительными – очень низка.