Слон ограбил продуктовый магазин в Таиланде. ВИДЕО

В Таиланде слон по кличке Плай Бианг Лек вновь оказался в центре внимания после проникновения в магазин в провинции Пак Чонг и похищения рисовых крекеров. Об этом пишет South China Morning Post.

До этого он уже совершил набег на ресторан в Накхон Ратчасиме.