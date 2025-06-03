Слон ограбил продуктовый магазин в Таиланде. ВИДЕО
В Таиланде слон по кличке Плай Бианг Лек вновь оказался в центре внимания после проникновения в магазин в провинции Пак Чонг и похищения рисовых крекеров. Об этом пишет South China Morning Post.
До этого он уже совершил набег на ресторан в Накхон Ратчасиме.
В этой стране насчитывается 4 400 диких видов слонов, но расширение сельскохозяйственной деятельности ведет к возникновению конфликтов с людьми.
Фермеры защищают свои урожаи с помощью электрических изгородей и даже огнестрельного оружия, что угрожает жизни животных.
Фото: изображение сгенерировано ИИ / Видео: South China Morning Post