Прямой эфир

Слон ограбил продуктовый магазин в Таиланде. ВИДЕО

03 июня 2025 10:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Слон ограбил продуктовый магазин в Таиланде. ВИДЕО-0

В Таиланде слон по кличке Плай Бианг Лек вновь оказался в центре внимания после проникновения в магазин в провинции Пак Чонг и похищения рисовых крекеров. Об этом пишет South China Morning Post.

До этого он уже совершил набег на ресторан в Накхон Ратчасиме.

В этой стране насчитывается 4 400 диких видов слонов, но расширение сельскохозяйственной деятельности ведет к возникновению конфликтов с людьми.

Фермеры защищают свои урожаи с помощью электрических изгородей и даже огнестрельного оружия, что угрожает жизни животных.

Фото: изображение сгенерировано ИИ / Видео: South China Morning Post

# калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Более 170 отелей закрыли в Турции из-за проблем с пожарной безопасностью
03 июня 2025 09:02

Более 170 отелей закрыли в Турции из-за проблем с пожарной безопасностью

Баррак: у Трампа заканчивается терпение по украинскому конфликту
03 июня 2025 08:30

Баррак: у Трампа заканчивается терпение по украинскому конфликту

Орбан заявил, что в Брюсселе решили продолжать конфликт в Украине
03 июня 2025 08:18

Орбан заявил, что в Брюсселе решили продолжать конфликт в Украине