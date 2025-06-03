В Южной Корее проходят внеочередные выборы президента

В Южной Корее проходят внеочередные президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жителям страны предстоит определиться, кому доверить управление страной. Необходимость проведения выборов возникла после того, как Юн Сок Еля сместили с поста.

Главных претендентов на победу двое: Ли Чжэ Мен, кандидат от оппозиционной Демократической партии и Ким Мун Су, представитель правящей «Гражданской силы». Как показывают данные последних предвыборных опросов, Ли опережает своего соперника на 10 %.

Новый президент должен оживить экономику. При таких высоких ценах, как сейчас, владельцы малого бизнеса и обычные покупатели вынуждены выживать. Нам нужны широкомасштабные улучшения в жизни людей. И мы надеемся, что президент сделает страну лучшим местом для жизни корейцев и с хорошими перспективами будущего.

Выборы в стране проходят в один тур, то есть кандидат получивший простое большинство и станет президентом. Напомним, экс-глава государства Юн Сок Ель в декабре 2024 года попытался ввести военное положение, приказав армии взять под контроль парламент. Попытка провалилась, вызвав глубочайший политический кризис в стране. Парламент проголосовал за импичмент Юна. В январе он был арестован, а 4 апреля Конституционный суд подтвердил импичмент, после чего были назначены внеочередные выборы президента.