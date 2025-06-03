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Более 170 отелей закрыли в Турции из-за проблем с пожарной безопасностью

03 июня 2025 09:02
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Более 170 отелей закрыли в Турции из-за проблем с пожарной безопасностью-0

В турецкой Анталии из-за нарушений правил пожарной безопасности власти опечатали 174 отеля. Об этом пишет РИА Новости.

Проверка началась после пожара в Болу в январе.

Собственникам было дано время до 31 мая, чтобы исправить недостатки, но многие не уложились в срок, и 2 июня началось закрытие отелей.

Гостям рекомендуют проверять состояние своего отеля перед поездкой. Вопреки слухам о массовых закрытиях, никакого кризиса в гостиничном секторе нет. Часть отелей продолжает устранять недостатки, чтобы получить необходимые сертификаты.

Фото: pixabay

# Туризм

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