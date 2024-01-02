Как выпивать, чтобы застолье не привело к похмелью? Рассказала нутрициолог

Мы старательно готовим к Новому году различные блюда и, скорее всего, все не съедаем. А потом доедаем эти вкусности в течение нескольких дней, а то и недели. Конечно же, так делать не стоит, потому что это чревато нехорошими последствиями и даже отравлением. О том, как справиться с праздничным перееданием, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Эллина Плисакова, нутрициолог:

На самом деле похмельный синдром именно от переизбытка, что мы сильно много выпиваем. Как обычно говорят: повышать градус нельзя, понижать нельзя резко. Это на самом деле не влияет, это уже даже доказано.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Чушь получается?

Эллина Плисакова:

Да.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Да вы что? Вы сейчас обрадовали большинство людей.

Эллина Плисакова:

Но нужно знать меру. Всегда мы стараемся один-два бокала, потом лучше всего брать какие-то – например, минеральная вода газированная с соком. Можно, допустим, перемешать – вроде как пузырьки и что-то похоже на какой-то коктейль интересный. Вы просто не пьете.