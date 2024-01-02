Как выпивать, чтобы застолье не привело к похмелью? Рассказала нутрициолог
Мы старательно готовим к Новому году различные блюда и, скорее всего, все не съедаем. А потом доедаем эти вкусности в течение нескольких дней, а то и недели. Конечно же, так делать не стоит, потому что это чревато нехорошими последствиями и даже отравлением. О том, как справиться с праздничным перееданием, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Эллина Плисакова, нутрициолог:
На самом деле похмельный синдром именно от переизбытка, что мы сильно много выпиваем. Как обычно говорят: повышать градус нельзя, понижать нельзя резко. Это на самом деле не влияет, это уже даже доказано.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Чушь получается?
Эллина Плисакова:
Да.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Да вы что? Вы сейчас обрадовали большинство людей.
Эллина Плисакова:
Но нужно знать меру. Всегда мы стараемся один-два бокала, потом лучше всего брать какие-то – например, минеральная вода газированная с соком. Можно, допустим, перемешать – вроде как пузырьки и что-то похоже на какой-то коктейль интересный. Вы просто не пьете.
Михаил Свито:
Нужно заедать алкоголь или запивать соком каким-нибудь?
Эллина Плисакова:
Конечно, нужно обязательно есть. Конечно, приемы пищи.
Михаил Свито:
Просто говорят, что когда выпиваешь, то лучше всего заедать это дело, чтобы не опьянеть.
Алеся Лакина:
Закусывать, конечно.
Эллина Плисакова:
Здесь тоже индивидуальная реакция, кому-то нужно, кому-то не нужно. Я думаю, что кто употребляет алкоголь, тот знает, как ему лучше. Вообще, конечно, вовремя остановиться с алкоголем.
Начинают размножаться микроорганизмы. Когда блюда с праздничного стола необходимо выбрасывать – подробнее здесь.