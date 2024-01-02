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Праздник в семейном кругу. Почему сейчас не готовят много блюд на Новый год?

02 января 2024 17:00
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Мы старательно готовим к Новому году различные блюда и, скорее всего, все не съедаем. А потом доедаем эти вкусности в течение нескольких дней, а то и недели. Конечно же, так делать не стоит, потому что это чревато нехорошими последствиями и даже отравлением. О том, как справиться с праздничным перееданием, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Расскажите, у вас как? Ломились столы от изысков всяческих?

Праздник в семейном кругу. Почему сейчас не готовят много блюд на Новый год?-1

Эллина Плисакова, нутрициолог:
Нет. Суши, но оливье обязательно – это наш любимый новогодний салат, бутерброды и все. У меня двое детей маленьких, поэтому у нас был в семейном кругу праздник.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы как-то не сохраняете романтику нашего детства. Мне кажется, все-таки когда родители готовили эти большие столы, было это ощущение какого-то волшебства. А вы так не делаете почему?

Эллина Плисакова:
Потому что уже время другое. Я не люблю готовить сильно много, тратить на это весь вечер, день 31-го.

Начинают размножаться микроорганизмы. Когда блюда с праздничного стола необходимо выбрасывать – подробнее здесь.

# Новый год # общество # Михаил Свито # Алеся Лакина

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