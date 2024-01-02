Праздник в семейном кругу. Почему сейчас не готовят много блюд на Новый год?

Мы старательно готовим к Новому году различные блюда и, скорее всего, все не съедаем. А потом доедаем эти вкусности в течение нескольких дней, а то и недели. Конечно же, так делать не стоит, потому что это чревато нехорошими последствиями и даже отравлением. О том, как справиться с праздничным перееданием, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Расскажите, у вас как? Ломились столы от изысков всяческих?