В Витебске вместо курантов на главных часах города звучат любимые хиты – только послушайте!

Творчески подошли в Витебске к привычному бою курантов. Такой подарок получили жители и гости северной столицы к Новому году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный хронометр города – часы на Ратуше – теперь звучат в стиле любимых хитов. В особой аранжировке «Три белых коня», «В лесу родилась елочка» и «Завіруха». Как работает современная «машина времени», узнала Александра Ходюкова.

Преодолев шесть крутых лестничных пролетов, инженер Анатолий Свирко находится на высоте 40 метров в самом сердце Витебского областного краеведческого музея. Здесь он занимается настройкой музыкальных часов, которые расположены этажом выше, на башне Ратуши. Современный механизм управляется посредством GPS и не требует корректировки. Задача Анатолия Николаевича – запрограммировать оборудование, чтобы в назначенное время куранты приветствовали жителей и гостей северной столицы.

Анатолий Свирко, инженер-энергетик Витебского областного краеведческого музея:

Часы, которые были установлены в 1974-м, подаренные Ереваном, занимали отдельную комнату в 6,5 квадратных метра. Эти часы, установленные, стоят в 9-дюймовом шкафу. И механизмы, сами видите, портативные, маленькие – их не нужно подстраивать, как те четыре. Чтобы синхронно настроить их, специалисту приходилось приходить по два раза на день.

Александра Ходюкова, корреспондент:

Современный механизм установили на витебской Ратуше без малого три года назад. Благодаря «умной» начинке расхождение стрелок курантов с реальным временем просто невозможно. А вот предыдущие часы, которые прослужили городу почти полвека, частенько барахлили. Теперь они пополнили музейную коллекцию.

Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:

Наши часы на Ратуше имеют более 100 мелодий. Из этих мелодий 37 занимает различный колокольный звон, мы его еще не использовали в полной мере, но я уверена, что он найдет применение. Также могут звучать и военно-патриотические песни, особенно ко Дню Независимости и Дню Победы. Еще у нас есть белорусские народные песни, гимн Беларуси и мы немного прибавляем свои мелодии, такие как гимн городу Витебску, позывные «Славянского базара», «Семь сорок», которая прижилась и звучит в городе в 19:40.