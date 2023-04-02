Эйсмонт о Послании: «Невозможно представить, как Президент выстоял!»

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента:

2020 год все прекрасно помнят. Не думаю, что нужно в подробностях напоминать. Сначала это колоссальное напряжение на фоне ковида, которое вылилось в те самые политические процессы в нашей стране. Общий фон, напряжение, которое витало, – это не могло не предавать невероятной нервозности и напряженности каждому из нас. Мы все прекрасно помним, глава государства вышел на эту сцену заболевшим коронавирусной инфекцией. И все прекрасно помнят то состояние Президента. Мне кажется, оно передавалось каждому из нас. И те финальные 10-минутные аплодисменты, когда Президент уже покинул сцену, и то эмоциональное состояние… Мне кажется, мы все, и журналисты, которые работали здесь, и люди, которые работали в зале, стояли с Президентом за этой трибуной. Я сейчас говорю, у меня просто мурашки. Эмоциональность этого Послания будет сложно повторить. И слава богу. После уже Президент рассказывал о том, что в какой-то момент состояние было таковым, что он готов был прерваться, сделать паузу, чтобы выдохнуть и продолжить далее. Но в последний момент принял решение не делать этого. Потому что и эмоциональный градус бы упал. И понимаем, мероприятие в прямом эфире. И все инсинуации, которые всегда его сопровождают. И невозможно представить, как Президент тогда выстоял, выступил. Но думаю, что и тогда, в 2020 году, это событие было одним из рубежных, эпохальных.