Эйсмонт о Послании: «Невозможно представить, как Президент выстоял!»
Новости Беларуси. Послание Президента народу и Национальному собранию – этому событию уже больше 20 лет. Оно прочно связано с нашей правовой и политической культурой, и по тому, какие трансформации, и внешние, и внутренние, происходили с форматом этой стратегической речи, можно во многом судить и о ситуации в стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента:
2020 год все прекрасно помнят. Не думаю, что нужно в подробностях напоминать. Сначала это колоссальное напряжение на фоне ковида, которое вылилось в те самые политические процессы в нашей стране. Общий фон, напряжение, которое витало, – это не могло не предавать невероятной нервозности и напряженности каждому из нас. Мы все прекрасно помним, глава государства вышел на эту сцену заболевшим коронавирусной инфекцией. И все прекрасно помнят то состояние Президента. Мне кажется, оно передавалось каждому из нас. И те финальные 10-минутные аплодисменты, когда Президент уже покинул сцену, и то эмоциональное состояние… Мне кажется, мы все, и журналисты, которые работали здесь, и люди, которые работали в зале, стояли с Президентом за этой трибуной. Я сейчас говорю, у меня просто мурашки. Эмоциональность этого Послания будет сложно повторить. И слава богу. После уже Президент рассказывал о том, что в какой-то момент состояние было таковым, что он готов был прерваться, сделать паузу, чтобы выдохнуть и продолжить далее. Но в последний момент принял решение не делать этого. Потому что и эмоциональный градус бы упал. И понимаем, мероприятие в прямом эфире. И все инсинуации, которые всегда его сопровождают. И невозможно представить, как Президент тогда выстоял, выступил. Но думаю, что и тогда, в 2020 году, это событие было одним из рубежных, эпохальных.
Над каждым новым Посланием работают десятки человек, начиная подготовку в следующую минуту после окончания масштабного мероприятия. Эксперты, аналитики предлагают концепцию, но финальное слово за Президентом. Пресс-секретарь Александра Лукашенко констатирует: окончательной версии Послания до завершения мероприятия не найти.
Наталья Эйсмонт:
Если глава государства в 5, 6, 7 утра, завершив работу над текстом, потому что в финальные сутки она очень долго длится, всю ночь. Так вот, если Президент передает текст рано утром, то возможность внести правки еще есть. Но очень часто так бывает, и не только на столь масштабных мероприятиях, на многих других, когда финальные правки внесены в сам текст рукой Президента. Написаны на полях, между строк. Бывает и такое, что появляются дополнительные листы, где глава государства себе делает сноски и пишет, то, что рождается прямо... Это, кстати, очень часто бывает самым интересным, самым ярким, самым важным, то, что журналисты любят больше всего.
Судя по всему, в Послании – 2023 Александр Лукашенко не то что откорректировал, а написал целые разделы. Взять хотя бы вступительную часть, о важном Президент говорил, глядя в глаза белорусам и не только.
«Ответственность колоссальнейшая». Наталья Эйсмонт рассказала, как проходит подготовка к Посланию Президента.
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