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Более 173 тысяч минчан сделали прививки против коронавируса

21 июня 2021 15:13
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Новости Беларуси. В Минске продолжается вакцинация от COVID-19. Более 173 тысяч человек сделали прививки, в том числе 94 тысячи двукратно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 173 тысяч минчан сделали прививки против коронавируса-1

В приоритете пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями. По-прежнему в пунктах вакцинации предлагают два препарата на выбор – российского и китайского производства. Вакцинация проходит в два этапа с интервалом в три недели. Эффективность вакцин – 90 %. Перед походом в процедурный кабинет – консультация с терапевтом.

Более 173 тысяч минчан сделали прививки против коронавируса-4

Мария Навышная, исполняющий обязанности заведующего противоэпидемического отделения Городского центра гигиены и эпидемиологии:
У привитых лиц формируются антитела против вируса SARS-CoV-2, которые способствуют предотвращению инфекции либо предотвращают тяжелые формы или осложнения течения заболевания. Хотелось бы напомнить, что, несмотря на прохождение вакцинации, мы убедительно просим население продолжить носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и продолжать следовать гигиене рук.

Более 173 тысяч минчан сделали прививки против коронавируса-7

Пройти вакцинацию можно в учреждении здравоохранения или по месту работы. К слову, вакцинация от COVID-19 добровольная и бесплатная. Иммунитет после прививки сохраняется от 9 месяцев до 2 лет.

# Вакцинация # общество # Мария Навышная # Фотофакт

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