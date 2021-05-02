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Анна Каменкова о фильме «Девочка ищет отца»: я вообще считаю её лучшей своей ролью, ребёнок на площадке – это любимец всех

02 мая 2021 21:14
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Новости Беларуси. «Девочка ищет отца» стал самым кассовым детским фильмом о войне в истории советского кино. Права на показ закупили 90 стран мира, лента покаталась по фестивалям, в Аргентине Анна Каменкова получила приз за лучшую женскую роль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анна Каменкова о фильме «Девочка ищет отца»: я вообще считаю её лучшей своей ролью, ребёнок на площадке – это любимец всех-1

События фильма на основе одноименной повести вымышлены и в то же время так похожи на правду. Маленькая девчушка из белорусской глубинки в первые дни войны потеряла маму. Ее спасает дедушка-лесник.

Анне Каменковой суждено было стать известной актрисой, но именно эта судьбоносная роль запомнится на всю жизнь как большое приключение.

Анна Каменкова о фильме «Девочка ищет отца»: я вообще считаю её лучшей своей ролью, ребёнок на площадке – это любимец всех-4

Анна Каменкова, актриса театра и кино (Россия):
Я вообще считаю ее лучшей своей ролью. Ребенок на площадке это любимец всех, и я эту любовь всей группы очень ощущала. И поэтому это было абсолютное счастье. И, конечно, леса белорусские, загадочные, огромные, красивые, с живностью настоящей.

Анна Каменкова о фильме «Девочка ищет отца»: я вообще считаю её лучшей своей ролью, ребёнок на площадке – это любимец всех-7

Здесь будет все согласно жанру военно-приключенческой драмы: погоня на суше и воде, помощь добрых героев и ловушки, расставленные коварными врагами.

Анна Каменкова о фильме «Девочка ищет отца»: я вообще считаю её лучшей своей ролью, ребёнок на площадке – это любимец всех-10

Анна Каменкова:
Обо все березы меня шибают, по болотам я бегаю и падаю, и чего только не было, и ползаю, и в подземельях, и по крышам всюду. И при этом я еще ухитрялась между съемками, когда перерывчики, тоже куда-то залезать, откуда-то свалиться, ободрать все коленки.

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# Кино # Кино # Анна Каменкова # Яна Шипко # Фотофакт

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