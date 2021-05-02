Анна Каменкова о фильме «Девочка ищет отца»: я вообще считаю её лучшей своей ролью, ребёнок на площадке – это любимец всех
Новости Беларуси. «Девочка ищет отца» стал самым кассовым детским фильмом о войне в истории советского кино. Права на показ закупили 90 стран мира, лента покаталась по фестивалям, в Аргентине Анна Каменкова получила приз за лучшую женскую роль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
События фильма на основе одноименной повести вымышлены и в то же время так похожи на правду. Маленькая девчушка из белорусской глубинки в первые дни войны потеряла маму. Ее спасает дедушка-лесник.
Анне Каменковой суждено было стать известной актрисой, но именно эта судьбоносная роль запомнится на всю жизнь как большое приключение.
Анна Каменкова, актриса театра и кино (Россия):
Я вообще считаю ее лучшей своей ролью. Ребенок на площадке – это любимец всех, и я эту любовь всей группы очень ощущала. И поэтому это было абсолютное счастье. И, конечно, леса белорусские, загадочные, огромные, красивые, с живностью настоящей.
Здесь будет все согласно жанру военно-приключенческой драмы: погоня на суше и воде, помощь добрых героев и ловушки, расставленные коварными врагами.
Анна Каменкова:
Обо все березы меня шибают, по болотам я бегаю и падаю, и чего только не было, и ползаю, и в подземельях, и по крышам – всюду. И при этом я еще ухитрялась между съемками, когда перерывчики, тоже куда-то залезать, откуда-то свалиться, ободрать все коленки.
Читайте также:
«Ужаш, ужаш, шуматоха». Как сейчас выглядят места в Мозыре, где снимали легендарный советский фильм?
«Девочка ищет отца». Самый кассовый детский фильм о войне в истории советского кино. Как проходили съёмки фильма?
«Надо было папу жалеть». Что было самым сложным для исполнительницы главной роли в фильме «Девочка ищет отца»?