Анна Каменкова о фильме «Девочка ищет отца»: я вообще считаю её лучшей своей ролью, ребёнок на площадке – это любимец всех

Новости Беларуси. «Девочка ищет отца» стал самым кассовым детским фильмом о войне в истории советского кино. Права на показ закупили 90 стран мира, лента покаталась по фестивалям, в Аргентине Анна Каменкова получила приз за лучшую женскую роль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

События фильма на основе одноименной повести вымышлены и в то же время так похожи на правду. Маленькая девчушка из белорусской глубинки в первые дни войны потеряла маму. Ее спасает дедушка-лесник. Анне Каменковой суждено было стать известной актрисой, но именно эта судьбоносная роль запомнится на всю жизнь как большое приключение.

Анна Каменкова, актриса театра и кино (Россия):

Я вообще считаю ее лучшей своей ролью. Ребенок на площадке – это любимец всех, и я эту любовь всей группы очень ощущала. И поэтому это было абсолютное счастье. И, конечно, леса белорусские, загадочные, огромные, красивые, с живностью настоящей.