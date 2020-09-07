Надежда Лазаревич: начиналось всё действительно с политических дебатов, сейчас превращается в семейно-бытовой скандал

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич.
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич.
Надежда Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:
Да, женщины выходят и так далее. Но я все-таки призываю к тому, что женщина должна вспомнить, какая ее основная задача – не стоять на улице и кричать, даже если ты защищаешь якобы миротворческие какие-то действия, а прийти домой и заняться своей семьей и своим бытом. Это основная цель и задача вообще любой женщины. Неважно, в какой ты стране живешь.
К сожалению, у нас сейчас, ну, перевернулось сознание тех же женщин или мужчин. Когда они ходят на улицы и кричат, они что, призывают к миру? Нет. К сожалению, их призыв к миру побуждает другие действия, и действия, которые не связаны со спокойной жизнью в стране. Они, к сожалению, вызывают бурю эмоций, негодования у тех же мужчин и призывают даже власть нашу, ту же милицию начинать какие-то другие действия, которые может быть бы и не делали.
Мой призыв к женщинам: вспомните вашу основную цель. Займитесь семьей, нет семьи – займитесь бизнесом, идите на заводы, работайте, показывайте трудом свое отношение к стране. У нас сейчас столько женщин на улице! У меня такое восприятие, что действительно много кто не работает. Может, нужно заняться и трудом?
Юлия Бешанова:
По соцсетям разлетелась очень интересная памятка о том, как нужно провести 1 сентября. Очень подробно про студенческую забастовку, такая же была о том, что не стоит вести детей в школу – то есть о школьной забастовке. Что это было?
Надежда Лазаревич:
Мы все следим за событиями последнего месяца. Наша молодежь вся в компьютерах, в интернетах, в гаджетах. Конечно, они очень внимательно отслеживают. И участники они этих событий в том числе. Мы же не будем говорить, что они не участвуют? Основная масса – это наша молодежь, которая активна сейчас во всем городе, во всех городах, высказывает свою точку зрения. Но у нас призывают людей как пушечное мясо, и они выполняют, к сожалению, необдуманные действия. Если бы это было их истинное решение, можно было бы с ним согласиться и воспринять его как правильное решение для этого человека. Но, к сожалению…
Я видела видео, когда к нашим студентам выходят преподаватели и пытаются объяснить им, что необходимо успокоиться, необходимо прийти на уроки, выслушать другую точку зрения и так далее. Что они первым делом кричат? «Мы вам платим, вы должны нашу точку зрения высказывать в массы».
Юлия Бешанова:
Это уже сфера услуг?
Надежда Лазаревич:
Конечно. Сейчас, к сожалению, у нас все перерастает в какие-то денежные оценки. И у нас студент может, так сказать, с негодованием высказать, что он платит. Так платит не он, а платят его родители. Вот ты сначала заработай, заплати, а потом будешь говорить, что ты платишь.
Надежда Лазаревич:
Все-таки у нас народ, я уверена, умный и думающий. Надо сейчас, самое главное, посмотреть на чужие ошибки. У нас очень много примеров. Посмотрите, как та же Украина сейчас живет. Посмотрите, как украинцы сейчас активно призывают нас одуматься, включить мозг и сделать правильные выводы. Они говорят: «сделайте выводы не на своих ошибках, а на чужих».
Марианна Щеткина:
И надежда на женщин, потому что женщины всегда думают вперед, на перспективу.
Надежда Лазаревич:
Я вот прошу: женщины, посмотрите! Ну мы же такие умные, мы действительно может быть даже мудрые, где-то и в каких-то позициях всегда проявляли правильную точку зрения и могли всегда вовремя остановиться. Проявите вы свои знания, ум, способности, смекалку и остановите все то, что происходит в основном в столице и вообще в Республике Беларусь. Давайте займемся более полезными, нужными вещами для страны и для своих семей.
Юлия Бешанова:
К разговору о том, как создавались фейки, о том, как сейчас подогревается общество. С одной стороны – человек, который потом рассказывал о зверствах, которые с ним происходили в РУВД. Вторая история – милиционер, который сам пострадал.
Надежда Лазаревич:
Два нормальных молодых человека, двое нормальных мужчин. Тот случайно попал в это событие – он же не осознанно шел на эту демонстрацию.
Юлия Бешанова:
То есть вы уверены, что это неосознанное?
Надежда Лазаревич:
Я уверена, что нет. Я уверена, что он неосознанно туда пошел. Как мы говорим сейчас – эффект толпы. К сожалению, он очень разрастается. Люди потом действительно сожалеют о содеянном, но не всегда уже можно все вернуть. Слава богу, что милиционер остался жив, не остался инвалидом и так далее. Будет какое-то наказание, но слава богу, что обе стороны остались живы и смогут сделать правильные выводы. И тот, который нарушил, и тот, который пострадал. Который пострадал, милиционер, у него есть семья и, понятно, есть какие-то другие эмоциональные проблемы в семье – понятно, если травма на рабочем месте происходит.
Но у нас начиналось действительно все с политических дебатов. Сейчас все превращается в обычный семейно-бытовой скандал. Посмотрите, какие у нас соперники. Извините, которые любят отдохнуть, кто-то из бывших осужденных и так далее. У нас же сейчас кто ходит на улицах – молодежь?
Юлия Бешанова:
Как вы свои предприятия удержали от того, чтобы не опуститься в пучину забастовок?
Надежда Лазаревич:
Мы общаемся с коллективом. Я сама как руководитель почти каждый день стараюсь быть в цехах, общаться с людьми, слышать их какие-то проблемы. Понятно, что есть две точки зрения: «за» и «против». Они этого не скрывают, мы об этом говорим, но у нас есть одна цель – получение дополнительного дохода, прибыли для предприятия и соответствующий рост зарплаты этим же сотрудникам.
Почему на «Бобруйскагромаше» не бастуют и какие фейки пишут о его руководстве? Рассказывает гендиректор
Если они начнут бастовать, я снимаю с себя ответственность своевременной выплаты зарплаты как их наниматель, потому что это разумно. Люди сопоставляют, у меня слышащие сотрудники, передаю им большой привет, огромное «спасибо» и благодарность, что люди меня услышали. Мы работаем, выполняем показатели.
Первую неделю, когда происходили основные действия на промышленных предприятиях, покупались пропуска у сотрудников и на заводы заходили не сотрудники предприятий. И там уже начинали проводить провокационные действия. Почему была массовость на заводах? Потому что провоцировали не сотрудники предприятий, а люди, обученные извне. Изначально были нарушены всевозможные права. Заходили на территорию завода совершенно не сотрудники предприятий, много уже есть подтверждений. Видно же, что эти люди ходили от Тракторного завода до БМЗ. Один и тот же сотрудник надевал курточку завода и выходил, активно переживал, что его не слышат на этом заводе. Это один и тот же человек, и их там было несколько. Мы позволяем этим людям – может, десятка, двадцатка людей, которые специально обучены – сейчас будоражить всю страну. Вот что происходит.