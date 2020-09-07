Надежда Лазаревич: начиналось всё действительно с политических дебатов, сейчас превращается в семейно-бытовой скандал

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич.

К сожалению, у нас сейчас перевернулось сознание тех же женщин или мужчин Надежда Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:

Да, женщины выходят и так далее. Но я все-таки призываю к тому, что женщина должна вспомнить, какая ее основная задача – не стоять на улице и кричать, даже если ты защищаешь якобы миротворческие какие-то действия, а прийти домой и заняться своей семьей и своим бытом. Это основная цель и задача вообще любой женщины. Неважно, в какой ты стране живешь. К сожалению, у нас сейчас, ну, перевернулось сознание тех же женщин или мужчин. Когда они ходят на улицы и кричат, они что, призывают к миру? Нет. К сожалению, их призыв к миру побуждает другие действия, и действия, которые не связаны со спокойной жизнью в стране. Они, к сожалению, вызывают бурю эмоций, негодования у тех же мужчин и призывают даже власть нашу, ту же милицию начинать какие-то другие действия, которые может быть бы и не делали. Мой призыв к женщинам: вспомните вашу основную цель. Займитесь семьей, нет семьи – займитесь бизнесом, идите на заводы, работайте, показывайте трудом свое отношение к стране. У нас сейчас столько женщин на улице! У меня такое восприятие, что действительно много кто не работает. Может, нужно заняться и трудом?

Мы же не будем говорить, что молодежь не участвует? Юлия Бешанова:

По соцсетям разлетелась очень интересная памятка о том, как нужно провести 1 сентября. Очень подробно про студенческую забастовку, такая же была о том, что не стоит вести детей в школу – то есть о школьной забастовке. Что это было? Надежда Лазаревич:

Мы все следим за событиями последнего месяца. Наша молодежь вся в компьютерах, в интернетах, в гаджетах. Конечно, они очень внимательно отслеживают. И участники они этих событий в том числе. Мы же не будем говорить, что они не участвуют? Основная масса – это наша молодежь, которая активна сейчас во всем городе, во всех городах, высказывает свою точку зрения. Но у нас призывают людей как пушечное мясо, и они выполняют, к сожалению, необдуманные действия. Если бы это было их истинное решение, можно было бы с ним согласиться и воспринять его как правильное решение для этого человека. Но, к сожалению… Я видела видео, когда к нашим студентам выходят преподаватели и пытаются объяснить им, что необходимо успокоиться, необходимо прийти на уроки, выслушать другую точку зрения и так далее. Что они первым делом кричат? «Мы вам платим, вы должны нашу точку зрения высказывать в массы». Юлия Бешанова:

Это уже сфера услуг? Надежда Лазаревич:

Конечно. Сейчас, к сожалению, у нас все перерастает в какие-то денежные оценки. И у нас студент может, так сказать, с негодованием высказать, что он платит. Так платит не он, а платят его родители. Вот ты сначала заработай, заплати, а потом будешь говорить, что ты платишь.

Посмотрите, как украинцы сейчас активно призывают нас одуматься Надежда Лазаревич:

Все-таки у нас народ, я уверена, умный и думающий. Надо сейчас, самое главное, посмотреть на чужие ошибки. У нас очень много примеров. Посмотрите, как та же Украина сейчас живет. Посмотрите, как украинцы сейчас активно призывают нас одуматься, включить мозг и сделать правильные выводы. Они говорят: «сделайте выводы не на своих ошибках, а на чужих». Марианна Щеткина:

И надежда на женщин, потому что женщины всегда думают вперед, на перспективу. Надежда Лазаревич:

Я вот прошу: женщины, посмотрите! Ну мы же такие умные, мы действительно может быть даже мудрые, где-то и в каких-то позициях всегда проявляли правильную точку зрения и могли всегда вовремя остановиться. Проявите вы свои знания, ум, способности, смекалку и остановите все то, что происходит в основном в столице и вообще в Республике Беларусь. Давайте займемся более полезными, нужными вещами для страны и для своих семей.

Будет какое-то наказание, но слава богу, что обе стороны остались живы и смогут сделать правильные выводы Юлия Бешанова:

К разговору о том, как создавались фейки, о том, как сейчас подогревается общество. С одной стороны – человек, который потом рассказывал о зверствах, которые с ним происходили в РУВД. Вторая история – милиционер, который сам пострадал. Надежда Лазаревич:

Два нормальных молодых человека, двое нормальных мужчин. Тот случайно попал в это событие – он же не осознанно шел на эту демонстрацию. Юлия Бешанова:

То есть вы уверены, что это неосознанное? Надежда Лазаревич:

Я уверена, что нет. Я уверена, что он неосознанно туда пошел. Как мы говорим сейчас – эффект толпы. К сожалению, он очень разрастается. Люди потом действительно сожалеют о содеянном, но не всегда уже можно все вернуть. Слава богу, что милиционер остался жив, не остался инвалидом и так далее. Будет какое-то наказание, но слава богу, что обе стороны остались живы и смогут сделать правильные выводы. И тот, который нарушил, и тот, который пострадал. Который пострадал, милиционер, у него есть семья и, понятно, есть какие-то другие эмоциональные проблемы в семье – понятно, если травма на рабочем месте происходит. Но у нас начиналось действительно все с политических дебатов. Сейчас все превращается в обычный семейно-бытовой скандал. Посмотрите, какие у нас соперники. Извините, которые любят отдохнуть, кто-то из бывших осужденных и так далее. У нас же сейчас кто ходит на улицах – молодежь?