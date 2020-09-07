Ветеран военных действий: «Спите спокойно, если даже на шары наши Вооружённые Силы способны реагировать»

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» Сергей Дудко, независимый эксперт, ветеран военных действий.

Это является показателем того, что у наших границ идет наращивание мощи Юлия Бешанова, СТВ:

Когда Беларусь проводила совместные учения с Россией, зарубежная пресса писала, что мы готовимся к каким-то провокациям. Это и информационная составляющая войны? Сергей Дудко, независимый эксперт, ветеран военных действий:

То, что демонстрируется, это одно, но в ходе проведения тех мероприятий, ведь проводятся реальные действия, реально ведется разведка, не просто ведется в повседневном режиме – она наращивается. Это мы тоже видим, это является показателем того, что у наших границ идет наращивание мощи. Юлия Бешанова:

Можно сказать, что нас провоцируют? Провокация – это один из способов где-то притупить бдительность, с одной стороны. С другой стороны – раскрыть возможности на сопредельной территории Сергей Дудко:

Это сложная система – демонстрационные действия. Это, в том числе и ложные действия какие-то, то есть обманные действия могут быть в процессе ведения боевых действий. А если говорить в предвоенный период, мы знаем со времен Великой Отечественной войны, что провокация – это один из способов где-то притупить бдительность, с одной стороны. С другой стороны – раскрыть возможности на сопредельной территории, возможности сил и средств потенциального противника. И достичь в конечном итоге внезапности при выполнении уже открытых действий. Юлия Бешанова:

Как вы расцениваете ситуацию с шариками из Литвы? Они высылали ноту протеста, что наш вертолет пересекал их границу. Но наши вертолеты не пересекали их границу. Что это было? Как это воспринимать?

Сергей Дудко:

Сразу задается вопрос: зачем? Зачем эти шары были выпущены? Вы задали вопрос про провокации. Всем понятно, что как только у границ, в том числе и внутри страны, потому что сегодняшняя безопасность имеет ряд особенностей, как и способы, и формы ведения, в том числе военных действий, они имеют очень много скрытой стороны. Это явно вмешательство во внутренние дела с использованием информационной сферы Юлия Бешанова:

Как мы можем расценивать действия других стран – Александра Лукашенко внесли в базу «Миротворец», Верховная рада Украины открыла заседание с бело-красно-белыми флагами?

Сергей Дудко:

Здесь важно добавить, что это нужно как-то по закону сказать: а что это такое, когда в другой стране проводят свои внутренние мероприятия и при этом начинают с тех каких-то острых моментов, которые происходят в другой стране? Я уже не говорю про флаги и так далее. Это явно вмешательство во внутренние дела с использованием информационной сферы. Юлия Бешанова:

Как сейчас обстоят дела с призывом? Сергей Дудко:

Более того, люди поступают в вузы, а потом... Я тоже содействовал таким молодым людям. Родители звонят, говорят: «все, он не хочет, он уходит с первого курса, он хочет пройти сначала армию».

Юлия Бешанова:

С чем это связано? Был период, когда в армию не хотели идти. Сергей Дудко:

На мой взгляд, тут разные бывают аспекты. В силах специальных операций, когда приходили молодые люди, и которых отбирали, вот для чего ты рвался в силы специальных операций? Были подходы разные: «Хочу быть сильным». Романтика. Другие говорят: «Я хочу быть в рядах тех, кто защищает, готов защищать свою Родину». Были и такие ребята. Да, это были и выпускники патриотических классов каких-то. Зависит и от того, в какой семье вырос молодой человек. Юлия Бешанова:

Чем грозит срыв призыва в армию? Что может так перевернуться, что в течение месяца вдруг люди в погонах все и армия, с учетом этих фейков, все сразу спрятались? Все сразу стали диванными войсками? Сергей Дудко:

На сегодня такой опасности не выявлено, что будут избегать, не пойдут в армию, как это было в Украине. Я хочу здесь вставить ремарку по поводу «диванных войск». А ведь смотрите, в силовые структуры: люди в погонах четверть века обеспечивали Беларуси спокойную жизнь. Если мы сейчас все страны бывшего СССР пропустим и спросим: а где у кого из них не было войны? Беларусь будет в числе тех, которые жили мирно. Все эти 25 лет люди в погонах были в почете. Скажите, а что может так перевернуться, что в течение месяца вдруг люди в погонах все и армия, с учетом этих фейков, все сразу спрятались? Все сразу стали диванными войсками? Юлия Бешанова:

Как вы оцениваете роль армии сейчас, в условно мирное время?

Сергей Дудко:

Благодаря нашим военным ученым в Вооруженных Силах Республики Беларусь, наверное, на постсоветском пространстве единственное государство, где у военных помимо видов боевых действий – наступления и обороны – были введены и специальные действия, которые предусматривали именно участие вооруженных сил в защите независимости государства именно в такой ситуации, в той ситуации, когда стерта грань «мир – война». Ведь успех многих цветных революций был достигнут, потому что военных применять как бы еще рано, а те силы, которые обеспечивают спокойствие и безопасность в мирное время при резком возрастании или появлении угроз, они просто не в состоянии были противостоять этим угрозам. Начиная с этих шаров. Впервые Вооруженные Силы, воинские части и соединения вооруженных сил приведены в полную боевую готовность за 25 лет вот в том объеме, в котором были. Почему? Потому что, естественно, противодействие начинается с готовности отразить те или иные угрозы. Сегодня развернуты силы психологических операций и в Прибалтике, и в Польше, фактически, они работают сегодня на территорию Республики Беларусь. Они не стреляют, не убивают, но они проводят акции, которые приводят к тому, что происходит разлад в жизни страны. Вооруженные Силы, начиная с этих шаров, готовы выполнять эти задачи даже на уровне таких вот провокаций