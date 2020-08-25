Почему на «Бобруйскагромаше» не бастуют и какие фейки пишут о его руководстве? Рассказывает гендиректор

Новости Беларуси. Генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич в рубрике «Мнение» программы Новости «24 часа» на СТВ. Политические игры, может быть, идут, но, что касается сельскохозяйственной техники, мы ее отгружаем и нашу технику берут Виктория Ходосок, СТВ:

2020 год для мировой экономики оказался более чем сложным. Но не раз слышала от руководителей белорусских предприятий, что пандемия сыграла на руку: новые контракты, открылись новые рынки сбыта товаров. Как дела обстоят на «Бобруйскагромаше»?

Надежда Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:

Год действительно очень сложный и для промышленности, и для Республики Беларусь. Он у нас достаточно переломный. Что касается объема производства, то «Бобруйскагромаш» выстоял во время пандемии и не упал в объемах производства, а по определенным рынкам сбыта мы приросли и отгрузили больше продукции, чем даже в более спокойный 2019 год. Виктория Ходосок:

А кто сегодня ваши основные партнеры? И сказывается ли ситуация внутри страны, внешнее давление на переговоры? Надежда Лазаревич:

У нас основной партнер – Российская Федерация. Мы интересны не только крупным игрокам, но и небольшим странам – Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Чехия. Сербия с недавнего времени у нас тоже хороший партнер, мы поставляем туда сельскохозяйственную технику. Виктория Ходосок:

Обстановка как-то сказалась? Надежда Лазаревич:

Евросоюз «косо смотрит» – это последний месяц такой у нас сложный. Но даже в Евросоюзе люди понимают, что надо кушать. Понимают, что нужно успеть посадить, посеять, собрать урожай и потом кормить своих людей. Поэтому политические игры, может быть, идут, но, что касается сельскохозяйственной техники, мы ее отгружаем и нашу технику берут.

Конечно, были моменты, необходимость общения с людьми, объяснять ситуацию ту или иную. Но люди слышат Виктория Ходосок:

Ситуация в стране развивается по сценарию цветных революций. Как следствие – забастовки рабочих. Как дела в холдинге с этим вопросом? Надежда Лазаревич:

У нас в холдинге, слава богу, все тихо. Скажем так, мы не участвовали, и мне не было необходимости успокаивать своих людей по забастовкам. Конечно, были моменты, необходимость общения с людьми, объяснять ситуацию ту или иную. Но, слава богу, люди слышат. «Бобруйскагромаш» – наверное, один из немногих холдингов, который не был подвергнут забастовкам. Хотя призывы извне однозначно были: и писали Telegram-каналы, «Белшина» рядышком с нами. В течение прошлой недели каждый день были призывы к нашим сотрудникам, что они должны выйти, показать свое единое отношение к политической ситуации. Но у нас оказались более мудрые люди, за что я им очень благодарна. Они все-таки слушают свой разум. И, знаете, «Бобруйскагромаш» почему, может быть, еще не подвержен был – потому что два года назад предприятие переживало достаточно сложный период. И объемы производства были очень маленькие, и были большие убытки, и люди получали среднюю зарплату 600 рублей. Буквально за два года мы приросли в объеме производства в 2,5 раза, у них зарплаты выросли – сейчас средняя 1 000-1 100 по предприятию. Есть социальные дотации, добровольное страхование каждый человек у нас получает. Поэтому люди видят результат. Люди видят, что предприятие хорошо работает. И они понимают, что они это могут потерять в одночасье.

Я считаю, что производство не место для политических дебатов Виктория Ходосок:

Наверное, вы заметили, что влиянию сейчас подвержены государственные предприятия, не частники – про них мы ничего не слышим. Вопрос такой: а что, социальных благ нет на МТЗ, МЗКТ – почему выходят они? Надежда Лазаревич:

Кто выходит? Давайте посмотрим на тот же МТЗ – 200 человек, которые, может, считают, что их не видели или не слышали, или еще что-то. Но объемы тракторные не упали, план был – они его и выполняют, понимаете? Да, неприятно. Посмотрите: министр приехал, вице-премьер приехал, премьер приехал. Уже столько внимания, уже объясняли. Ну, какие требования? Те, которые прочитали в интернете, в Google и то, что им написал кто-то в Viber? Я считаю, что производство не место для политических дебатов. Виктория Ходосок:

Вы, наверное, заметили, что во всей этой истории особенно отличился Минск, периферия поспокойнее. Связано ли это как-то с тем, что в регионах люди как-то попроще живут? Надежда Лазаревич:

Просто в Минске основные предприятия наши градообразующие. Понятно, когда идет политическая борьба – там тоже сидят люди, которые просчитывают – конечно, нужно внести дисбаланс в крупные холдинги, там, где основная масса. Тогда за ними пойдет какое-то уже какое-то основное меньшинство – так они считали. Мне кажется, их просчет был очень велик, потому что и на МАЗе, и на МТЗ, и на МЗКТ были волнения. На том же «Атланте», может быть, небольшие. Два дня и все, и достаточно, понимаете? Люди пришли на работу и дальше работают.

Пишут, что у меня сын, что в Бобруйске для него строится теннисный корт. У меня вообще дочь Виктория Ходосок:

На рабочих, которые выходят на забастовки, оказывается давление скорее психологическое: «Вы не с нами, значит, против нас, за действующую власть». Но люди могут быть аполитичны, думать о будущем своей семьи. Вы столкнулись с такими претензиями? Надежда Лазаревич:

Да. У нас были призывы, призывы моим коллегам о том, что нужно выходить, нужно поддерживать общую политику забастовок. Это было у нас и в Telegram-каналах, которые тоже в Бобруйске размещены, и не только. У меня в холдинге предприятия и в Орше, и в Бресте, и в Могилеве, и в Молодечно. Везде были эти призывы, везде призывали людей. Но действительно большинство людей, как вы сказали, кто-то аполитичен, а кто-то понимает (еще раз повторюсь) – когда видели, что у них было, а что стало – что они могут потерять. Когда человек боится потерять свои блага, он начинает думать немножечко по-другому, более трезво. Виктория Ходосок:

Согласны ли, что некоторые Telegram-каналы напоминают секты с инструкцией?

Надежда Лазаревич:

Да. Там же все одно и то же: три-четыре этих Telegram-канала, один одного копируют, эту новость переносят, где-то что-то говорят. Обязательно идут какие-то негативные вещи, высказывания о руководителях предприятий, тех людях, которые имеют альтернативную точку зрения. У них это просто. Сама столкнулась, про меня очень многие вещи писали, которые действительно неправда. Когда вы пишете, что у меня есть сын… У меня вообще дочь. Пишут, что у меня сын, что в Бобруйске для него строится теннисный корт. Даже мои подчиненные, которые это читают, понимают, что это полное вранье, потому что я человек открытый, я ничего не скрываю – как я живу, какими интересами. Они понимают, что это вранье, и, наверное, делают правильные выводы, слышат руководителя. Я им очень благодарна. У меня коллектив – это 3 000 человек. Все выходят на работу, выполняют свои функции, необходимые для того, чтобы наш завод существовал, чтобы мы производили своевременно продукцию, которая действительно нужна и Республике Беларусь, и другим рынкам.