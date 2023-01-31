Надежда Лазаревич: 2% поступлений в бюджет Минска – это от ИП

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

В бюджет поступают налоги также от индивидуальных предпринимателей. Еще раз говорю, это 75 тысяч. И 2 % поступлений в бюджет Минска – это от индивидуальных предпринимателей. Главное, чтобы они разобрались, как правильно и как нужно сейчас начислять налоги, чтобы не было потом проблем.