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Надежда Лазаревич: 2% поступлений в бюджет Минска – это от ИП

31 января 2023 16:00
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Новости Беларуси. В Мингорисполкоме прошла встреча-семинар с индивидуальными предпринимателями по разъяснению вопросов налогообложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Скринников о налоге на профдоход: «В качестве плательщиков зарегистрировано более 20 тысяч физических лиц». Читайте здесь.  

Надежда Лазаревич: 2% поступлений в бюджет Минска – это от ИП-1

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:  
В бюджет поступают налоги также от индивидуальных предпринимателей. Еще раз говорю, это 75 тысяч. И 2 % поступлений в бюджет Минска – это от индивидуальных предпринимателей. Главное, чтобы они разобрались, как правильно и как нужно сейчас начислять налоги, чтобы не было потом проблем.  

Надежда Лазаревич: 2% поступлений в бюджет Минска – это от ИП-4

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# Налоги # общество # Надежда Лазаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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