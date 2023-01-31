Надежда Лазаревич: 2% поступлений в бюджет Минска – это от ИП

Новости Беларуси. В Мингорисполкоме прошла встреча-семинар с индивидуальными предпринимателями по разъяснению вопросов налогообложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Скринников о налоге на профдоход: «В качестве плательщиков зарегистрировано более 20 тысяч физических лиц». Читайте здесь.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
В бюджет поступают налоги также от индивидуальных предпринимателей. Еще раз говорю, это 75 тысяч. И 2 % поступлений в бюджет Минска – это от индивидуальных предпринимателей. Главное, чтобы они разобрались, как правильно и как нужно сейчас начислять налоги, чтобы не было потом проблем.
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