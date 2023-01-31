Игорь Скринников о налоге на профдоход: «В качестве плательщиков зарегистрировано более 20 тысяч физических лиц»

Новости Беларуси. В Мингорисполкоме прошла встреча-семинар с индивидуальными предпринимателями по разъяснению вопросов налогообложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Мингорисполкоме прошла встреча-семинар с индивидуальными предпринимателями по разъяснению вопросов налогообложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, с 1 января в стране начала действовать новая система. Заместитель министра по налогам и сборам Игорь Скринников рассказал о причинах повышения налоговых ставок. Это сделано для исключения множественности налоговых режимов и минимизации излишней конкуренции. Сборы увеличили на все 37 видов деятельности.
Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:
У нас, по сути, первый месяц применения данного налогового режима. И мы уже сейчас видим, что в качестве плательщиков зарегистрировано более 20 тысяч физических лиц. Мы видим, что спрос есть. И здесь важно обратить внимание, что 20 тысяч плательщиков зарегистрированы в условиях ограниченности перечня видов деятельности, которую могут применять плательщики налога на профдоход.
Надежда Лазаревич: 2% поступлений в бюджет Минска – это от ИП. Читайте здесь.
Налог на профдоход могут платить физлица без оформления ИП, но обязательно скачав на телефон специальное приложение. 10 % от ежемесячного дохода платят те, чей доход за календарный год не превысил 60 тысяч рублей. Все, что сверх этой суммы – по ставке 20 %. Включены в налог на профессиональный доход и обязательные страховые взносы в ФСЗН. Тем самым он формирует будущую пенсию плательщиков. Стоит отметить, переход на новый режим налогообложения осуществляется добровольно.
Подписывайтесь на нас в Telegram!