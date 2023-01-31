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Игорь Скринников о налоге на профдоход: «В качестве плательщиков зарегистрировано более 20 тысяч физических лиц»

31 января 2023 16:00
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Новости Беларуси. В Мингорисполкоме прошла встреча-семинар с индивидуальными предпринимателями по разъяснению вопросов налогообложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Скринников о налоге на профдоход: «В качестве плательщиков зарегистрировано более 20 тысяч физических лиц»-1

Напомним, с 1 января в стране начала действовать новая система. Заместитель министра по налогам и сборам Игорь Скринников рассказал о причинах повышения налоговых ставок. Это сделано для исключения множественности налоговых режимов и минимизации излишней конкуренции. Сборы увеличили на все 37 видов деятельности.  

Игорь Скринников о налоге на профдоход: «В качестве плательщиков зарегистрировано более 20 тысяч физических лиц»-4

Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:  
У нас, по сути, первый месяц применения данного налогового режима. И мы уже сейчас видим, что в качестве плательщиков зарегистрировано более 20 тысяч физических лиц. Мы видим, что спрос есть. И здесь важно обратить внимание, что 20 тысяч плательщиков зарегистрированы в условиях ограниченности перечня видов деятельности, которую могут применять плательщики налога на профдоход.  

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Игорь Скринников о налоге на профдоход: «В качестве плательщиков зарегистрировано более 20 тысяч физических лиц»-7

Налог на профдоход могут платить физлица без оформления ИП, но обязательно скачав на телефон специальное приложение. 10 % от ежемесячного дохода платят те, чей доход за календарный год не превысил 60 тысяч рублей. Все, что сверх этой суммы – по ставке 20 %. Включены в налог на профессиональный доход и обязательные страховые взносы в ФСЗН. Тем самым он формирует будущую пенсию плательщиков. Стоит отметить, переход на новый режим налогообложения осуществляется добровольно.  

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# Налоги # общество # Игорь Скринников # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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