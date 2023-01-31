«Мы всё это показываем по телевизору, но вдруг СТВ врёт?» Почему возвращение белорусов из-за границы выгодно?

Продолжается обсуждение инициативы Президента о возвращении тех, кто выехал из страны в 2020 году. О том, что происходит внутри эмиграции и какие могут быть риски от возвращения отдельных категорий граждан, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Люди спрашивают: а не будет ли возвращение граждан из Польши и Литвы опасным? И действительно, мы не знаем, с кем они там общались, что делали, на что реально жили. Может, он был таксистом. А может, скакал здесь, а там работал в фонде или в редакции, о чем не расскажет. Давайте порассуждаем: а кто вообще может к нам приехать? Допустим, нашего гражданина завербовали в Польше за эти два года, и вот он вернулся обратно. Первое, что ему надо сделать, сообщить об этом, и тогда наказания не будет, даже если он что-то успел. Ну а если он идейный, враг, исправился только на словах и решил работать дальше? Для чего его можно использовать?

То, что он был за границей, – это как парашют, который за ним волочится, никакую серьезную работу ему не поручат. Да, он может собирать какую-то открытую информацию, снимать военную технику, смотреть, что происходит в приграничных районах, может пытаться организовать какую-то группу для этих целей. Но для такой работы проще использовать людей внутри страны, которые вызывают меньше подозрений, если попадутся. «Я просто снимал поезд, я любитель поездов». Но если такой человек приехал из Польши, тут все понятно. Однако, чтобы вы понимали, вот какие настроения сегодня у этих «врагов».

– После выборов прошло уже 2,5 года. Будучи или находясь в Беларуси, я ждал время или день «Х». Если вы помните, такое было. Я его ждал, ждал. И не дождался. Как вы, Змитер, сказали, что не было команды «фас». Не было ее когда? 9-го, 10-го, сентябрь, октябрь… В октябре еще волна шла полным ходом, что тогда мешало что-то сделать?

– А кто должен был дать команду?

– Ну кто-то должен, от кого мы ждали час «Х». От кого-то же ждали?

– День «Х» – это не очень хорошее… Лично я не ждал…

– А я ждал его!

– Тем не менее организация, по крайней мере часть людей организации, представителем которой я являюсь, говорила про эту идею. Там была внутренняя дискуссия: правильная эта идея или неправильная? Тем не менее критика ваша правильная, я ее принимаю и понимаю, про что вы говорите. А кто должен был дать эту команду?

Андрей Лазуткин:

Как это обычно бывает, виноватых нет. А к этим подонкам, которые оправдываются, попали самые обычные люди. И явно не слишком умные. Как их тонко использовать – это большая загадка. Но проблема в том, что среди вот таких, вроде бы простых, были и те, кто совершал насильственные преступления. Это участники первых трех дней беспорядков в Минске, областных центрах и других городах, типа Пинска. Вот эти уезжали из страны сразу, буквально в первую неделю. В основном это трудовые мигранты, которые работали за рубежом. То есть для какой-то разведки они мало подходят, но приехать сюда именно на беспорядки они могли.

Еще «страна для жизни» Тихановского во многом была построена на мелком криминале. Но у них своя система – там есть свои авторитеты, и если ты за их спиной начал какую-то деятельность в их городе, и стал каким-то руководителем ячейки без их спроса, то с тебя самого спросят. А вдруг у тебя вообще был низкий статус на зоне, а тут ты решил за счет политики подняться. Так нельзя, и таким здесь тоже ничего не светит. Но они сюда и не поедут – если ты вор или участник беспорядков, то надо ехать дальше, например, в Германию, снимать колеса и зеркала с машин. Русскоязычная преступность там себя прекрасно чувствует, да и обратно вряд ли депортируют. То есть это пена, которую надо оставить там.

Конечно, есть вопрос Украины. Да, из нашей эмиграции вербуют молодежь в украинские формирования. Но с точки зрения Запада, проще дать Украине танки, чем провоцировать Лукашенко созданием новых белорусских батальонов. Реальной военной силой они не являются, но это такой фильтр, посмотреть, выбрать самых исполнительных (это все-таки армия), самых умных, амбициозных и повязать их кровью. А потом можно их доучивать, они все молодые. Условно, из 100 это будет 2-3 человека, но это будут люди очень нехорошие. Некоторые, например, уже воюют в Украине с 2015-го. И мы видим, вот что они превратились. С этими «калиновцами» будет то же самое, но не сразу, а лет через пять. Тем более мы не знаем, сколько еще продлятся боевые действия. Но, опять же, они сюда не поедут, они все ходят под статьями.

Андрей Лазуткин:

Еще бывают разведчики-нелегалы. Это не сотрудник западной дипмиссии, у которого на лбу все написано, а гражданин какой-то другой страны, который приехал сюда, например, заниматься бизнесом. Вы смотрели кино – но это фильмы, а реальная работа такого человека – это долгое, ежедневное восхождение к вершинам общества с самого низа, когда сначала вы эмигрант и никого не знаете. Вам, конечно, помогут, но это восхождение займет годы. То есть он работает в своей сфере бизнеса, постоянно расширяет контакты и потихоньку выходит на людей, которые обладают государственными секретами, становится их другом. Понять, что это разведчик-нелегал, не так просто, это только в кино все легко. Но эта история вообще не про наших беглых.

Но зритель спросит: если ничего страшного для нас нет, зачем их так запугивают? Да, иностранным центрам надо оставить их на Западе. Первая задача – Тихановской надо кем-то управлять, чтобы это не была просто структура при американском посольстве. Вот они как бы на словах управляют всей эмиграцией, приписывают ее себе. Вот ее в Нью-Йорке под охраной возили в автокефальную белорусскую церковь. Это все шаги, чтобы заявить себя как лидера диаспоры.

Вторая задача – белорусы едут в Польшу, Германию, куда угодно уже 30 лет, но не создают там никаких устойчивых групп, в отличие от тех же украинцев. Наши люди очень легко растворяются, и им становятся не интересны вопросы политики. Так вот американцам надо, чтобы такая диаспора все-таки появилась и компактно проживала в Польше. Пока белорусская диаспора есть только в США, но она маленькая, и оттуда палкой никого не выгнать, никто сюда не поедет. А чтобы вы понимали их настроения, вот «Голос Америки» берет интервью.

Я бы хотела, чтобы они действительно вводили мощные санкции, после которых Лукашенко и его компания вообще не могли существовать в своем мире и в нашем мире. И быстрее эти санкции уничтожили бы этот режим. Я думаю, что он еще очень их боится.

Андрей Лазуткин:

То есть им смешно: вводите больше санкций, а что здесь люди зарплату и пенсию не получат, так это нам плевать. Вот такие люди давно утратили связь с родиной. Что касается Польши, то, как они говорят, всего там легализовано 50 тысяч наших граждан, но это за все годы. А польские пограничники заявляли, после 2020 года уехало примерно 20 тысяч белорусов. Больше половины из них получали специальные гуманитарные визы, то есть в консульстве надо было указать, что вас преследовал режим. Но так это, или вы немножко соврали, чтобы быстро уехать, проверить поляки не могут. Кроме того, многие уехали по программе для переезда айтишников в Польшу – этим сразу дают вид на жительство. Понятно, что все они там не закрепятся, многие поедут дальше на Запад, но тысяч 10 с гуманитарными визами – это та группа, с которой мы можем работать.

И те, кто получал гуманитарные визы – это самое слабое звено. Они не готовились к переезду и не могли нормально работать в Польше. А человек так устроен, что за два года он может, например, заболеть, сломать ногу, получить воспаление и столкнуться с тем, что все его лечение там – это лежать дома, потому что все платное, если нет работы и страховки. Вот такие к нам приедут, потому что им здесь удобнее жить – вернулись, полечили зубы, обновили польскую визу, и снова уехали ждать вида на жительства. Если кому-то надо менять паспорт или права, вот они тоже воспользуются моментом.

Андрей Лазуткин:

И вы спросите, так а зачем это все? Главные люди, для которых мы работаем, – это наше население здесь. Понятно, что много сюда не приедет, но тот, кто приедет, обязательно расскажет, как прекрасно жить и работать в Польше. Что там делать, если поднялась температура, сколько там стоит жилье, как относятся к русскоговорящим, какие сами поляки хорошие люди, как у них прекрасно и быстро оформляют документы, как они заставляют работать, как себя ведет польская молодежь. Да, мы все это показываем по телевизору, но вдруг СТВ врет? А так люди пообщаются между собой – сарафанное радио. И это будет очень полезно нашим гражданам.

Потому что как дальше пойдет СВО – это один вопрос, русские его решат. А вот какие будут отношения с Польшей следующие лет 10 – это более сложный вопрос. И, наверное, надо постараться сделать так, чтобы наши граждане меньше смотрели в ту сторону. И хорошо понимали, что их там ждет.

А с вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».