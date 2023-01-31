В Могилёвской области создали передвижную лабораторию для классов энергобезопасности. Как отнеслись дети?

Новости Беларуси. Около 30 классов энергобезопасности были созданы в Беларуси за последние шесть лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необычные уроки с интерактивными площадками и практическими лабораториями нашли живой отклик у школьников. Классы энергобезопасности каждый месяц посещают более 1 000 учеников. В Могилевской области, помимо стационарных учебных аудиторий, впервые создали передвижную лабораторию. Как она работает, видела Юлия Мычка.

Ученик пятого класса Данил Матьякубов отмеряет шагами восемь метров. И это не для решения задачи по математике. Так выглядит практическое задание на уроке энергобезопасности. Эти, на первый взгляд, элементарные правила важнее теоремы Пифагора, ведь они помогут сохранить здоровье и спасти жизнь.

Данил Матьякубов, ученик могилевской средней школы № 26:

Я люблю рыбачить и летом хожу с папой на рыбалку. Я не знал, что с расстояния 8 метров воздушных линий может ударить током. Для меня это была полезная информация.

Совсем свежая статистика буквально кричит: детям нужно напоминать о правилах энергобезопасности. Уже в 2023 году игры в прятки на лестничной площадки привели к электротравме ребенка из Барановичей, а в Гродно семилетний мальчик погиб от удара током из-за неосторожного обращения с феном в ванной комнате.

Александр Маленков, заместитель начальника филиала энергетического и газового надзора по Могилевской области:

Работа проводится на постоянной основе. С применением мобильных классов, постоянных классов. С применением раздаточной информационной документации.

Опасности в виде ярких картинок изображены на информационных стендах. Неисправные розетки, тройники и переноски, оголенные провода. Все это часть передвижной мобильной лаборатории, которая колесит по региону. В список приборов, которые при неправильной эксплуатации могут навредить, попал и смартфон. И такого в 6 «Б» никто не ожидал.

Кира Головчик, ученица могилевской средней школы № 26:

Я узнала, что во время грозы нельзя пользоваться телефоном. И когда телефон стоит на зарядке. От этого можно получить поражением током.

– А ты раньше так делала?

– Да.

Ребята, сейчас мы на нашей интерактивной кухне пройдем, какие опасности могут вас подстерегать при пользовании газом в быту.

А это уже интерактивная кухня с газовой плитой, которая разместилась в инфоавтобусе «Могилевоблгаза». Каши здесь не сваришь, зато можно пройти необычный квест и познакомиться с правилами эксплуатации газового оборудования.

Екатерина Систова, специалист по работе с молодежью и связям с общественностью предприятия «Могилевоблгаз»:

Было принято решение о том, что нам нужно создать что-то такое интересное, чтобы их как-то увлечь. Дети современные, поэтому чем можем удержать? Только гаджетами. Поэтому на основе гаджетов и была создана такая интересная интерактивная кухня.

Ребятам из 32-й могилевской школы сегодня, 31 января, и вовсе повезло. Экскурсия в местный центр безопасности – это три в одном: квест, острые ощущения и такой урок, что уж точно запомнится на всю жизнь.

Евгений Гончаров, начальник Могилевского областного центра безопасности и жизнедеятельности:

Уникальность центра нашего в том, что мы даем возможность смоделировать и прожить ситуацию. Оказался человек в задымлении – он может отработать алгоритм действий. Как прикрыть органы дыхания, как ориентироваться в темноте. Есть ли какие-то факторы, угрожающие жизни и здоровью. Температурные, допустим. И когда уже, не дай бог, ему придется столкнуться на практике, он будет знать, как действовать и как помочь своему товарищу, близкому.