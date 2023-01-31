«Умный бейдж» и приложение «Спаси город от пожаров». Этап конкурса «100 идей для Беларуси» прошёл в Минске

Новости Беларуси. «Умный бейдж» для офисных сотрудников и приложение «Спаси город от пожаров». В Минске прошел городской этап конкурса инновационных проектов «100 идей для Беларуси», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Свои разработки представили школьники, учащиеся, студенты и работающая молодежь.

Почти 40 проектов в сферах экологии, экономики, химии, энергетики и информационных технологий. Есть идеи и в сфере образования. Они направлены на помощь сверстникам в учебе. Представлены также бизнес-проекты и социальные программы. В качестве жюри есть представители крупных холдингов. Они смогут интегрировать идеи молодежи в своих компаниях.

Ярослав Рында, участник проекта «100 идей для Беларуси»: Мое приложение называется «Спаси город от пожаров». Приложение не нужно скачивать. В него можно поиграть даже не скачивая, открыв по ссылке. Через пару дней оно будет полностью в открытом доступе. Я создал это приложение для того, чтобы дети в школах могли изучать ОБЖ и закреплять свои знания в безопасной и виртуальной среде.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Ребят мы будем в дальнейшем сопровождать полностью, подсказывать, в каком направлении им двигаться. Также со структурными подразделениями Мингорисполкома организовывать мероприятия, чтобы, конечно же, данные проекты реализовались.

14 лучших проектов представят столицу на республиканском этапе. По итогам конкурса самые яркие идеи будут реализованы в реальном секторе экономики.