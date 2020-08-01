Надежда Ермакова: Белгазпромбанк может существовать и потихонечку ещё увеличивать свои обороты, восстановиться

Новости Беларуси. О положении дел в Белгазпромбанке шла речь на встрече Александра Лукашенко с Надеждой Ермаковой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, она была назначена руководителем временной администрации этого финансового учреждения после того, как ряд менеджеров банка были задержаны. Александр Лукашенко: обеспечить безопасность на каждом участке – наша святая обязанность

После разговора с Президентом Надежда Ермакова ответила на вопросы журналистов. Александр Лукашенко: «Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь» Руководитель временной администрации банка озвучила в том числе и прогнозы по развитию ситуации.