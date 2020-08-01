Надежда Ермакова: Белгазпромбанк может существовать и потихонечку ещё увеличивать свои обороты, восстановиться

Новости Беларуси. О положении дел в Белгазпромбанке шла речь на встрече Александра Лукашенко с Надеждой Ермаковой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О положении дел в Белгазпромбанке шла речь на встрече Александра Лукашенко с Надеждой Ермаковой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, она была назначена руководителем временной администрации этого финансового учреждения после того, как ряд менеджеров банка были задержаны.
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После разговора с Президентом Надежда Ермакова ответила на вопросы журналистов.
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Руководитель временной администрации банка озвучила в том числе и прогнозы по развитию ситуации.
Надежда Ермакова, глава временной администрации Белгазпромбанка:
Прогноз в том, что банк может работать, способен работать. И в нашей стране он может быть не таким большим, каким он был, если от него откажутся вдруг собственники, не будут вкладывать в него или не откроют лимиты, которые на него закрыли.
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Он может существовать и потихонечку еще увеличивать свои обороты, восстановиться до того объема, который был. В принципе, банк на высоких позициях.