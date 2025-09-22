Доктор Гартнер: у Трампа наблюдаются признаки деменции и ухудшения зрения

Доктор Джон Гартнер считает, что у американского президента Дональда Трампа есть признаки когнитивного спада, в том числе ухудшение речи и мыслительных способностей. Об этом сообщает The Daily Beast.

Он заметил, что раньше Трамп выражал свои мысли четко и пользовался богатым лексиконом, но теперь это изменилось.

Сам же президент опроверг слухи о наличии проблем со здоровьем, сообщив, что чувствует себя прекрасно.

Ранее спекуляции о его состоянии появились в социальных сетях, поводом для которых стали слова вице-президента о его полной готовности взять на себя руководство страной.

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