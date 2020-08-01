Как избавиться от веснушек? Рецепт маски, которую вы можете приготовить дома

Отмеченные солнцем. Пигментные пятна – проблема номер один у девушек. И несмотря на то, что сегодня веснушки – настоящий тренд в бьюти-индустрии, многие отчаянно пытаются избавиться от них, рассказали в программе «Плюс-минус».

Мази и кремы – сплошная химия. Чего не скажешь о народных средствах. Как избавиться от веснушек и не навредить коже? Рецепт маски от нашего эксперта.

Екатерина Карпилович, врач дерматолог-косметолог:

Веснушки, негативные пигментные проявления – всё это воздействие неблагоприятных солнечных лучей. Мы продемонстрируем простой способ, который поможет вам уменьшить пигментные проявления.

Нам понадобится: ваш крем, петрушка (ее мы предварительно мелко нарезали и залили кипятком), несколько капель свежего сока лимона и несколько капсул витамина Е.

Для начала сделаю ухаживающую маску. Выдавлю немного крема как основу, несколько капель лимона (возьмем 3-4 капли). В лимоне очень много витамина С. Это мощный антиоксидант, и он хорошо работает в тандеме с витамином Е.

Прокалываю иголкой капсулу с витамином Е и выдавливаю содержимое в нашу емкость. Полученную массу нужно тщательно перемешать и нанести на проблемные зоны.

Оставляем средство на 5-7 минут. После этого удаляем крем отваром петрушки. Таким отваром можно тонизировать кожу ежедневно. Это улучшит цвет лица и осветлит пигментные пятна.