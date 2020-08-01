Президент Беларуси: я сделаю всё для того, чтобы люди, которые вложили свои деньги в Белгазпромбанк, и наши предприятия ничего не потеряли
Новости Беларуси. Президент Беларуси провел 1 августа ряд встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: обеспечить безопасность на каждом участке – наша святая обязанность
О положении дел в Белгазпромбанке шла речь на встрече с Надеждой Ермаковой. Она была назначена руководителем временной администрации этого финансового учреждения после того, как ряд менеджеров банка были задержаны.
Главная задача, которая сегодня стоит перед временной администрацией, – обеспечить устойчивую работу учреждения. Но еще важнее выполнить все обязательства перед вкладчиками. Глава государства поблагодарил Надежду Ермакову за проделанную работу, отметив, что ситуация в банке стабильная.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прежде всего хочу тебя поблагодарить за то, что в тяжелый момент отзывалась и фактически спасла банк и трудовой коллектив.
Надежда Ермакова: Белгазпромбанк может существовать и потихонечку ещё увеличивать свои обороты, восстановиться
Ситуацию знаешь в банке лучше, чем я. Но очень бы просил, чтобы порядок был в банке. Банк губить нельзя, это банк, который… если «Газпром» от него откажется – ну, господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут (мы Национальным банком будем поддерживать этот банк).
Там же наши люди и наши предприятия попали в сложную ситуацию из-за этих коррупционных проявлений. Но у нас есть опыт удержания не просто на плаву банков, но и нормального их функционирования. Да и мне докладывал Тертель, что нет катастрофы в банке. Вам удалось с Ледницкой стабилизировать ситуацию. Я также очень благодарен ей, передайте мою благодарность. Я сделаю все для того, чтобы и люди, которые вложили свои деньги, и наши предприятия ничего не потеряли. С нашей стороны, со стороны государства мы сделаем все необходимое.