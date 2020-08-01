Президент Беларуси: я сделаю всё для того, чтобы люди, которые вложили свои деньги в Белгазпромбанк, и наши предприятия ничего не потеряли

О положении дел в Белгазпромбанке шла речь на встрече с Надеждой Ермаковой. Она была назначена руководителем временной администрации этого финансового учреждения после того, как ряд менеджеров банка были задержаны.

Главная задача, которая сегодня стоит перед временной администрацией, – обеспечить устойчивую работу учреждения. Но еще важнее выполнить все обязательства перед вкладчиками. Глава государства поблагодарил Надежду Ермакову за проделанную работу, отметив, что ситуация в банке стабильная.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде всего хочу тебя поблагодарить за то, что в тяжелый момент отзывалась и фактически спасла банк и трудовой коллектив.

Надежда Ермакова: Белгазпромбанк может существовать и потихонечку ещё увеличивать свои обороты, восстановиться

Ситуацию знаешь в банке лучше, чем я. Но очень бы просил, чтобы порядок был в банке. Банк губить нельзя, это банк, который… если «Газпром» от него откажется – ну, господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут (мы Национальным банком будем поддерживать этот банк).