Андрей Муковозчик: «Не кобылу выбираем, а руководителя всей страны. Очень сильно думать надо, всё допускать, всё анализировать»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов в программе Новости «24 часа» наш субботний телефельетон под названием «Накипело». Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.

Андрей Муковозчик:

Здрасьте! У одного из кандидатов в Президенты нашей страны за границу увезли детей. Вместе с бабушкой. Вывезли «в одну из стран Евросоюза». Нелегально перевезли, что даже не скрывается. Тайно. Вам не кажется, что в любой «цивилизованной», как уж принято говорить, стране это стало бы не просто предметом ежедневного обсуждения, а потрясающей силы скандалом? Тем более что вывозила детей женщина истеричная, плохо владеющая собой, открытый враг Беларуси – Наталья Радина. Ну, эта – может, помните, она еще скандалила на всю Европу, что ей поляки денег больше не дают? Теперь вот бывшая журналистка не только отринула этику, но и преступила закон. И что? И ничего. Митинги будут продолжаться, заявляют в штабе. В том самом штабе, где окопалась жена еще одного претендента. Который уже сам – но тоже взяв детей – партизанскими тропами перешел в Россию. Представляете себе, да? Где ползком, где перебежками, по-мужски объяснив свой поступок, что в детстве в «Зарницу» не наигрался, трудное у него было детство.

Заявления, что им угрожали и собирались что-то там сделать, – это сказки для взрослых. Вот мне угрожали – это да: и письма есть, и СМСки, и листовки на подъезде. Зафиксировано. А жена Цепкало говорит: «Прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, они просили учителей написать заявления. Следовательно, я понимаю, что следующим шагом будет лишение меня родительских прав». Это, Вероника, вы страны попутали. Мы не настолько демократичны, чтобы ввести у себя ювенальную юстицию, от которой стонет Европа и плачет Скандинавия. Или, наоборот, настолько. Впрочем, страны вы попутали давно – это раз. Как следует из официального ответа, никакие представители прокуратуры никакую школу не посещали – два. Наконец, июль на дворе, какие дети учатся, какие учителя в школе, о чем вы? Лучше надо знать свою страну претендентам, хоть немного представлять, как оно тут у нас, в Беларуси. Согласны?

А прикрываться детьми… Не из Штутгарта ли вам рассказали, что дети да котики – выигрышная тема при любых, самых проигрышных, раскладах? Прикройся детьми – никто и сказать-то ничего не осмелится, чтоб ненароком не задеть, да? Оно так и есть: мы, белорусы, детей бережем. Ими не прикрываемся ни в предвыборной кампании, ни на митингах и велопробегах. На майданы их не зовем, перед собой в цепочки не ставим. Так уж воспитаны, испокон веков здесь так, уж простите. Но не злоупотребляйте, не надо.

К тому же я спросить хочу: а кто сказал, что дети сами уехали, а не в заложниках? Они? Так им веры нет, сколько уж раз за руки ловили. С милой бабушкой, с отважным отцом? Все правильно, так детям спокойнее, им даже и говорить ничего не нужно. Достаточно сказать взрослым, что тем нужно дальше делать и как поступать. Понимаю, что у вас сейчас все восстает внутри даже от такого предположения. Но все же задумайтесь: если дети кандидата в Президенты в заложниках – как мы об этом узнаем, во-первых? Никто ж правду не скажет ни с одной, ни с другой стороны. Во-вторых: как думаете, кому мы тогда вручаем судьбу своей страны? Свою судьбу, судьбу своих детей? Захватчикам, которые не гнушаются ничем? И людям, что будут выполнять все и любые их требования, лишь бы они детей им вернули? В-третьих, ну хорошо, их детей мы спасем, а с нашими что будет? К тому же штабные из страны исчезнут в любой момент, пути отхода детьми и проверили, – кому потом будем предъявлять? И куда апеллировать – в тот же Штутгарт?