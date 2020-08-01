Прованс на юге Беларуси. Как превратить глубинку в Мекку фотографов? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Важные для страны темы, актуальные события, профессиональные комментарии, авторитетные мнения. В эти минуты к эфиру готовится информационно-аналитическая программа «Неделя».
Новости Беларуси. Важные для страны темы, актуальные события, профессиональные комментарии, авторитетные мнения. В эти минуты к эфиру готовится информационно-аналитическая программа «Неделя».
Итоги уходящих семи дней смотрите в воскресенье, 2 августа, в 19:30 на СТВ.
Основные темы воскресного выпуска в видеоматериале.