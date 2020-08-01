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Прованс на юге Беларуси. Как превратить глубинку в Мекку фотографов? Анонс программы «Неделя»

01 августа 2020 16:20
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Новости Беларуси. Важные для страны темы, актуальные события, профессиональные комментарии, авторитетные мнения. В эти минуты к эфиру готовится информационно-аналитическая программа «Неделя».

Прованс на юге Беларуси. Как превратить глубинку в Мекку фотографов? Анонс программы «Неделя»-1

Прованс на юге Беларуси. Как превратить глубинку в Мекку фотографов? Анонс программы «Неделя»-3

Итоги уходящих семи дней смотрите в воскресенье, 2 августа, в 19:30 на СТВ.

Прованс на юге Беларуси. Как превратить глубинку в Мекку фотографов? Анонс программы «Неделя»-6

Основные темы воскресного выпуска в видеоматериале.

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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