Муковозчик: ограбление Лувра показало, что Европа перестает быть безопасным местом для жизни

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

В классическом советском фильме «Старики-разбойники» Евгений Евстигнеев и Юрий Никулин воровали из музея картину Рембрандта, чтобы Никулин (тот следователь, которого «выпихивали» на пенсию) ее нашел. Убедив тем самым начальство в своей полезности и даже незаменимости.

Интересно, кого из той четверки французов, что совершили недавнее дерзкое ограбление Лувра, хотели отправить на пенсию? Или это совершенно другая история: как гасконец теперь крадет из дворца подвески королевы, а три мушкетера ему помогают за долю малую?

Напомним канву событий: в воскресенье, 19 ноября 2025 года, рано поутру в главный музей Франции четверо злоумышленников проникли под видом строительных рабочих и аргентинским способом, то есть пилой-болгаркой, вскрыв витрины, украли драгоценностей миллионов этак на 90 евро.

Причем очевидцы утверждают, что публика, которая уже находилась в тот момент в Лувре, была убеждена, что просто идут реставрационные работы… Ну да, пилой прямо по витринам, железом по стеклу. На этом пикантно-французском фоне работа советских пенсионеров Евстигнеева и Никулина выглядит вообще ювелирной, можете сами пересмотреть фильм.

А как же сигнализация, спросите вы? Французские газеты сообщают: «Согласно предварительному отчету, в каждой третьей комнате в той части музея, где произошло ограбление, не было камер видеонаблюдения».

Больше того: газета Financial Times, сославшись на заявление Министерства культуры Франции, написала: «Страна не получит выплат за драгоценности, которые похитили из Лувра, поскольку они не были застрахованы». Как так?