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Муковозчик: ограбление Лувра показало, что Европа перестает быть безопасным местом для жизни

23 октября 2025 17:41
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Муковозчик: ограбление Лувра показало, что Европа перестает быть безопасным местом для жизни-2

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
В классическом советском фильме «Старики-разбойники» Евгений Евстигнеев и Юрий Никулин воровали из музея картину Рембрандта, чтобы Никулин (тот следователь, которого «выпихивали» на пенсию) ее нашел. Убедив тем самым начальство в своей полезности и даже незаменимости.

Интересно, кого из той четверки французов, что совершили недавнее дерзкое ограбление Лувра, хотели отправить на пенсию? Или это совершенно другая история: как гасконец теперь крадет из дворца подвески королевы, а три мушкетера ему помогают за долю малую?

Напомним канву событий: в воскресенье, 19 ноября 2025 года, рано поутру в главный музей Франции четверо злоумышленников проникли под видом строительных рабочих и аргентинским способом, то есть пилой-болгаркой, вскрыв витрины, украли драгоценностей миллионов этак на 90 евро.

Причем очевидцы утверждают, что публика, которая уже находилась в тот момент в Лувре, была убеждена, что просто идут реставрационные работы… Ну да, пилой прямо по витринам, железом по стеклу. На этом пикантно-французском фоне работа советских пенсионеров Евстигнеева и Никулина выглядит вообще ювелирной, можете сами пересмотреть фильм.

А как же сигнализация, спросите вы? Французские газеты сообщают: «Согласно предварительному отчету, в каждой третьей комнате в той части музея, где произошло ограбление, не было камер видеонаблюдения».

Больше того: газета Financial Times, сославшись на заявление Министерства культуры Франции, написала: «Страна не получит выплат за драгоценности, которые похитили из Лувра, поскольку они не были застрахованы». Как так?

Подробнее в видео.

Муковозчик: ограбление Лувра показало, что Европа перестает быть безопасным местом для жизни-4

Андрей Муковозчик:
Статистика такова: в Париже происходит 611 ограблений в год, если считать на 100 тысяч человек. И лишь 19 % ответили, что чувствуют себя безопасно на улицах Парижа ночью.

Европа перестает быть привлекательным местом для жизни. Европа перестает быть безопасным местом. Европа перестает быть местом, где власти действительно следят за соблюдением правопорядка и законности.

Начиная от бандитских перестрелок на своих улицах и заканчивая хотя бы установкой сигнализации в своих сокровищницах, если уж страховать так сильно душит жаба.

А Европа без сокровищ культуры, торжества законности и людской безопасности, к сожалению, не может претендовать ни на что в современном глобальном, быстро меняющемся и весьма прагматичном мире, согласны вы? У меня вот накипело.

Ограбление Лувра позволяет шире взглянуть на удручающую картину общей преступности в Европе. Полностью читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик

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