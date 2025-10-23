25 октября – республиканский субботник! Куда направят заработанные деньги?

Считаные дни остаются до республиканского субботника. 25 октября белорусы выйдут потрудиться, чтобы сделать чище и уютнее свои города и поселки. И это отличная наша многолетняя традиция. А в Год благоустройства она получила и дополнительный смысл. По традиции средства, заработанные в этот день, будут направлены на благие дела. В этот раз половина суммы пойдет на строительство Национального исторического музея. Как потратить остальную часть, каждый регион решит сам. Например, Гродненская область потратит деньги на благоустройство территории Свято-Успенского Жировичского монастыря и самого агрогородка, а Минский регион направит средства на разработку проекта исторической консервации руин в городище «Вал» в Заславле. Где будут трудиться жители страны в основной день субботника и кто уже начал разминку заранее – репортаж Галины Буро.

Вооружились граблями и хорошим настроением, все же совместный труд на свежем воздухе – это лучший тимбилдинг. Врачи, медсестры, санитарки – все работают вместе. Территория Гродненской больницы скорой помощи большая, 6 гектаров, поэтому подготовку к республиканскому субботнику начали заранее. К тому же в основной день многие будут на дежурствах – клиника работает круглосуточно без выходных. Ирина Бекало, старшая медсестра неврологического отделения Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Гродно:

Несложно, хочется, чтобы территория была убрана, красивая, особенно Год благоустройства, хочется принять в этом участие, активно стараемся, все выходят, никто никогда не был против. Хотим, чтобы было вокруг красиво и чисто.

Задача – подготовить территорию больницы к субботнику. В основной день живописный пейзаж здесь планируют дополнить молодыми посадками.

Алексей Лагода, и.о. заместителя главного врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Гродно:

В данный момент происходит подготовка территории, а именно уборка листьев, и в предстоящую субботу планируется выход персонала для высадки кустарников и туй. Всеобщая осенняя уборка вдохновила и горожан. В спальном микрорайоне Гродно потрудиться для своего города вышли почти два десятка местных жителей. В зеленой зоне убирали ветки, листья и мусор.