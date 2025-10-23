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25 октября – республиканский субботник! Куда направят заработанные деньги?

23 октября 2025 17:24
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Считаные дни остаются до республиканского субботника. 25 октября белорусы выйдут потрудиться, чтобы сделать чище и уютнее свои города и поселки. И это отличная наша многолетняя традиция. А в Год благоустройства она получила и дополнительный смысл.

По традиции средства, заработанные в этот день, будут направлены на благие дела. В этот раз половина суммы пойдет на строительство Национального исторического музея. Как потратить остальную часть, каждый регион решит сам.

Например, Гродненская область потратит деньги на благоустройство территории Свято-Успенского Жировичского монастыря и самого агрогородка, а Минский регион направит средства на разработку проекта исторической консервации руин в городище «Вал» в Заславле.

Где будут трудиться жители страны в основной день субботника и кто уже начал разминку заранее – репортаж Галины Буро.

25 октября – республиканский субботник! Куда направят заработанные деньги?-2

Вооружились граблями и хорошим настроением, все же совместный труд на свежем воздухе – это лучший тимбилдинг. Врачи, медсестры, санитарки – все работают вместе. Территория Гродненской больницы скорой помощи большая, 6 гектаров, поэтому подготовку к республиканскому субботнику начали заранее. К тому же в основной день многие будут на дежурствах – клиника работает круглосуточно без выходных. 

Ирина Бекало, старшая медсестра неврологического отделения Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Гродно:
Несложно, хочется, чтобы территория была убрана, красивая, особенно Год благоустройства, хочется принять в этом участие, активно стараемся, все выходят, никто никогда не был против. Хотим, чтобы было вокруг красиво и чисто.  

25 октября – республиканский субботник! Куда направят заработанные деньги?-4

Задача – подготовить территорию больницы к субботнику. В основной день живописный пейзаж здесь планируют дополнить молодыми посадками. 

25 октября – республиканский субботник! Куда направят заработанные деньги?-6

Алексей Лагода, и.о. заместителя главного врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Гродно:
В данный момент происходит подготовка территории, а именно уборка листьев, и в предстоящую субботу планируется выход персонала для высадки кустарников и туй. 

Всеобщая осенняя уборка вдохновила и горожан. В спальном микрорайоне Гродно потрудиться для своего города вышли почти два десятка местных жителей. В зеленой зоне убирали ветки, листья и мусор. 

25 октября – республиканский субботник! Куда направят заработанные деньги?-8

Нина Матвеева, жительница Гродно:
Если мы будем равнодушно ко всему относиться, то ничего хорошего из этого не получится. Каждый человек должен внести какой-то вклад, что-то сделать для своих детей, для других детей и показать пример.

Если нет возможности в будние дни – в субботу работа найдется всем. 25 октября во время республиканского субботника белорусы благоустроят дворы и парки, а также памятники Великой Отечественной войны. Покрасят детские площадки, помогут на важных стройках страны, займутся озеленением.

В Минской области по поручению Президента на мемориальном комплексе «Курган Славы» заложат парк в форме крыльев аиста. Композицию составят из 400 деревьев и кустарников. 

Далее смотрите в видео

# Галина Буро # Субботники в Беларуси

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