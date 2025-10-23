В Могилёве перезахоронили останки 400 жертв геноцида Великой Отечественной войны

Спустя десятки лет те, кто мужественно стоял на пути врага во время Великой Отечественной войны, обретают покой на родной земле. В Могилеве перезахоронили останки 400 жертв геноцида. В тишине Казимировского леса сегодня прозвучали слова молитв, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место стало символом скорби и боли. Жизни ни в чем не повинных людей оборвались в расстрельных ямах лесного массива.

Траурное мероприятие прошло у памятного знака жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, который был установлен в Могилеве в этом году на окраине Казимировского леса. На этом месте гитлеровцы оборудовали «фабрику смерти», где мучили и убивали ни в чем не повинных людей. В 2024 году страшные свидетельства зверств нацистов обнаружила следственная группа Генпрокуратуры в рамках расследования уголовного дела о геноциде. Следователи и эксперты изъяли более 30 тысяч фрагментов костей.

Андрей Волков, заместитель прокурора Могилевской области:

За 2 года поисковых работ и следственных действий мы извлекли не менее 702 человек. Из них более 350 – это женщины. Это все те люди, которые были уничтожены нацистами за период оккупации.

Рената Сарвирова, учащаяся средней школы № 2 Могилева:

Это очень тяжело воспринимать, смотреть на это. Но самое главное – это помнить, хранить воспоминания и беречь то мирное небо, которое нам подарили наши предки.