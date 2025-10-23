Лукашенко: жильё для многодетных семей нужно распределять по всей стране равномерно
Работа железной дороги в условиях санкций, поддержка молодежи, вопросы функционирования магистратуры и организация школьного питания. Эти темы сегодня, 23 октября, были ключевыми на совещании у Президента с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор начался с БЖД – стратегического предприятия, которое играет важную роль не только для транспортной отрасли, но и для экономики страны в целом. Железная дорога ежегодно перевозит десятки миллионов тонн грузов. Пассажирское сообщение тоже остается востребованным. Но в условиях санкционного давления отрасли пришлось оперативно перестраивать логистику: искать альтернативные маршруты, выстраивать сотрудничество с новыми партнерами. Эти решения, не секрет, потребовали значительных затрат. Хотя согласно докладам, в целом деятельность Белорусской железной дороги – в плюсе, но на финансовых результатах сказывается обязательства по кредитам, которые никто не отменял.
«Прекратите ходить сюда за деньгами!» – Лукашенко проводит совещание с руководством Совета Министров.
По итогам совещания стало известно, что Президент поддержал предложение о предоставлении господдержки Белорусской железной дороге. Речь идет о продлении сроков возврата имеющихся кредитов, которые были взяты на реализацию крупных инфраструктурных проектов.
Такое решение позволит существенно снизить финансовую нагрузку и заработанные деньги направить на необходимый текущий ремонт подвижного состава, модернизацию инфраструктуры.
Еще один вопрос совещания касался также поддержки – но уже молодежи и многодетных семей. Основной принцип, подчеркнул Президент, – подходить к оказанию помощи взвешенно. В частности, речь шла об обеспечении жильем многодетных. Главное требование – распределять его по всей стране равномерно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы начали строить жилье в Минске, в удобных местах, стягивая рабочую силу в города. Вот завтра в Витебске опять будем об этом говорить. Что мы делаем? Вы очнитесь, подумайте, где вы живете. Тем более тянем многодетных. Они должны как все жить по всей стране. Равномерное называется распределение рабочих рук, рабочей силы, как это было в советские времена. Это во-первых. Во-вторых, для многодетной семьи, как я понимал, помогли – жилье, семейный капитал, да. Но дальше участок, полгектара, гектар, пятеро детей. Надо копошиться в этой земле и что-то делать своими руками. Мы про это забыли. Начали в Минске, в областных центрах, строить жилье для многодетных. Я требовал от вас, прежде чем обеспечить человека – дом, дать ему квартиру, вы разберитесь, кому мы с господдержкой даем это жилье. Что это за многодетные семьи? Разбираться надо в деталях. Мы чохом это раздаем.