Лукашенко: жильё для многодетных семей нужно распределять по всей стране равномерно

Работа железной дороги в условиях санкций, поддержка молодежи, вопросы функционирования магистратуры и организация школьного питания. Эти темы сегодня, 23 октября, были ключевыми на совещании у Президента с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор начался с БЖД – стратегического предприятия, которое играет важную роль не только для транспортной отрасли, но и для экономики страны в целом. Железная дорога ежегодно перевозит десятки миллионов тонн грузов. Пассажирское сообщение тоже остается востребованным. Но в условиях санкционного давления отрасли пришлось оперативно перестраивать логистику: искать альтернативные маршруты, выстраивать сотрудничество с новыми партнерами. Эти решения, не секрет, потребовали значительных затрат. Хотя согласно докладам, в целом деятельность Белорусской железной дороги – в плюсе, но на финансовых результатах сказывается обязательства по кредитам, которые никто не отменял.

По итогам совещания стало известно, что Президент поддержал предложение о предоставлении господдержки Белорусской железной дороге. Речь идет о продлении сроков возврата имеющихся кредитов, которые были взяты на реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Такое решение позволит существенно снизить финансовую нагрузку и заработанные деньги направить на необходимый текущий ремонт подвижного состава, модернизацию инфраструктуры.

Еще один вопрос совещания касался также поддержки – но уже молодежи и многодетных семей. Основной принцип, подчеркнул Президент, – подходить к оказанию помощи взвешенно. В частности, речь шла об обеспечении жильем многодетных. Главное требование – распределять его по всей стране равномерно.