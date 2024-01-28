Над чем работают лучшие умы Беларуси? Рассказываем о последних разработках учёных

На неделе во Дворце Независимости собрался настоящий ученый совет. Президент вручал дипломы доктора наук и аттестаты профессора, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это традиция, которая в свое время зародилась по инициативе главы государства, и как не раз признавался Александр Лукашенко, он любит встречаться с учеными и даже дискутировать. Не обошлось без научных диспутов и в этот раз.

Наш Президент в 90-е, несмотря на все объективные трудности, которые переживала наша страна, сохранил белорусскую науку. В то время ресурсы были, мягко говоря, ограниченными. Конечно, на ученых это отразилось в первую очередь. Многие научные институты были на грани разорения. Какая-то часть закрылась. А главное – мы потеряли человеческий ресурс. Ученые уезжали на Запад. Да что говорить, на рынках торговали, машины гоняли. И в тот момент перед Президентом стояла дилемма: сохранить науку или поставить точку в этой истории. Проще говоря, распродать, институты закрыть, с кадрами попрощаться, а когда разбогатеем, все купим: и технологии, и товары. Но, как показывает время, не все в этом мире покупается и продается. Сегодня технологии превратились в предмет торга и даже оружие. Когда против нас ввели санкции по всем фронтам, мы рисковали элементарно остаться без хлеба, если бы семена закупали за рубежом и полностью зависели от западной или еще какой-то науки.

Полупроводники – один из самых востребованных продуктов в мире. Никто не сомневается, что мы можем и это, и даже больше. Но перед тем, как буквально с головой погружаться в те или иные исследования, нужно подумать, а надо ли это конкретно нам?

Президент о перспективах белорусской микроэлектроники: «Рынок бешеный сегодня, особенно в России». Подробности.

Что принесет эта разработка не в теории, а на практике? Об этом говорит и Президент, не отрицая фундаментальные исследования. Это базис, основа, но без отрыва от реальной жизни. Почему нашим ученым стоит заземлиться и над чем работают лучшие умы Беларуси – в нашем материале.