Белорусская клубника – зимой! Побывали в самой большой теплице и узнали, как её выращивают

Сейчас переместимся в реальные теплицы, где в данный момент, впрочем, как и весь год, идет сбор урожая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя на календаре конец января, на неделе в некоторые белорусские магазины поступила очередная порция отечественной клубники и земляники.

С некоторых пор белорусские ягоды – это не диковинка, а наша реальность. Да, возможно, пока больше роскошь (цена – свыше 20 рублей за килограмм), но свежие ягоды зимой для нашего региона – в целом дорогое удовольствие. Белорусы клубнику уважают, и в год наша потребность составляет примерно 10 тысяч тонн сладкой ягоды. Так что есть куда расти в прямом смысле. Это же касается и других составляющих витаминного набора. Белорусы хотят и в межсезонье иметь сбалансированный рацион, который, конечно, не обходится без овощей. Если раньше они в основном были привозными, то из-за санкций и других проблем доставить импортный урожай довольно сложно. Да и цена на такой товар откровенно кусается. На проблему не раз обращал внимание и Президент. И ставил задачу обогатить рацион белорусов в межсезонье, при этом не посадив на финансовую диету. Вот какие указания глава государства давал, к примеру, еще в 2015 году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В те времена меня убеждали, что мы не сможем конкурировать на рынке ни внутри, ни в России в связи с тем, что разница в ценах на газ. Надо теплицы все убрать, землю сравнять и покупать овощную продукцию за пределами. Тогда я сказал: нет, вы восстановите все теплицы старые (разрешаю их сносить, но заменить новыми). Тогда появилась задача (это был уже второй этап): мы должны были добавить 40 гектаров тепличных хозяйств. Были у нас деятели, они меня убеждали: комбайны не надо – купим у немцев, плуги – купим, тракторов МТЗ-80, МТЗ-82 – хватит, вместо сахарной свеклы тростник купим, завезем, не надо нам свекла. Точно так предлагали, что и теплицы не надо, мы не сможем конкурировать. Без штанов ходили бы и голодные были, потому что все это надо было купить. А где валюту взять? Своя земля для чего? Чтобы возделывать эти культуры. К этой теме периодически возвращались, но в 2023-м глава государства поставил вопрос ребром, что называется. В ближайшее время проблему нужно решить и построить теплицы, где овощи будут выращивать круглый год. Какие плоды уже принесла такая политика? В теплицу одного из хозяйств на неделе отправилась Дарья Седун и приценилась к урожаю.

Пока на улице крепчает январский минус и плотным слоем лежит снег, здесь, в тепличном комбинате под Минском, настоящее лето: +23, жужжат трудолюбивые шмели, 14 часов в сутки светит пускай искусственное, но солнце. И растет яркая, сочная клубника. Так выглядит самая большая клубничная теплица в Беларуси.

Инна Адамович, начальник цеха земляники тепличного хозяйства:

Мы работаем с натриевыми лампами, шестисотками. Они дают плюс 2 градуса тепла. А вот этот розовый мы просто пробуем, это эксперимент. Мы работаем только на торфе. Клубника приравнена к лесной ягоде, поэтому очень тяжело сдать нитраты.

Каждую неделю в магазины, кафе и рестораны страны отсюда отправляется больше тонны сладкой ягоды. Кстати, спрос на летнее лакомство зимой высокий. Многим белорусам в такую погоду хочется чего-нибудь прямиком из солнечных дней.

Дарья Седун, корреспондент:

Ягодный сезон на этом клубничном Эльдорадо длится не три месяца, как на даче, а втрое дольше: урожай собирают всю осень, зиму и весну. При этом растение очень капризное, любит внимание и трудолюбивые руки. Прополоть, подкормить, собрать и при этом не съесть ни одной ягодки – настоящий подвиг. Я, увы, на такое не способна.