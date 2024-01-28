Лукашенко: «Не надо Tesla, мы её не догоним». Президент поручил произвести электромобиль по доступной цене

На неделе во Дворце Независимости собрался настоящий ученый совет. Президент вручал дипломы доктора наук и аттестаты профессора, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это традиция, которая в свое время зародилась по инициативе главы государства, и как не раз признавался Александр Лукашенко, он любит встречаться с учеными и даже дискутировать. Не обошлось без научных диспутов и в этот раз.

Важнейшие направления работы белорусских ученых – электротранспорт, космос, медицина. И не спроста это мировой тренд в научной среде. Что касается электротранспорта, то ни для кого не секрет – это наше будущее. Так вот, белорусской электричке быть. Мы знаем, как она будет выглядеть и даже когда появится. Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Поставили задачу, до конца года постараемся ее выполнить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, у вас год впереди, чтобы сделать этот электромобиль. У нас избыток электроэнергии. Не надо Tesla, мы ее не догоним.

– Бюджетный электромобиль.

– Надо, чтобы люди могли передвигаться на этом электромобиле.

Космическое направление требует космических усилий. Беларусь развивает технологии, производит необходимое оборудование для космоса, не так давно включились в лунную программу (белорусско-китайский проект). Ну и большим прорывом станет полет белоруски Марины Василевской в космос. Осталось меньше двух месяцев. Александр Лукашенко:

Нам хотелось бы, может быть, производить космические корабли лучше, чем сейчас у Евросоюза, США, России и Китая. Нам хотелось бы, чтобы они были лучше и качественнее. Но мы этого сделать не можем, да и не надо. У нас есть другие проблемы, школы и другие. Мы много умеем делать другого. Но куда двигаться – мы должны это знать (подробности).

Медицина – вообще бескрайнее пространство, как и космос. Из последних наших достижений в этой области, к примеру, учеными созданы прототипы двух отечественных вакцин против гриппа. Разработан и уже даже внедрен в практику метод лечения, который позволяет восстановить и сохранить прозрачность роговицы глаза, не прибегая к трансплантации. Для этого медики используют отечественный препарат. Совместно с белорусскими онкологами созданы конструкции, которые обучают иммунные клетки пациента бороться с раковыми опухолями. К большому сожалению, количество онкобольных в мире растет. Борьбу за жизнь каждого пациента ведут медики, умное оборудование, современные разработки.