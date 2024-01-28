«Достижения одного – это победа многих». Президент поблагодарил учёных за труд на пределе возможностей

Лучшие умы страны – это без преувеличения – на неделе были приглашены во Дворец Независимости. Традиционно в преддверии Дня белорусской науки (сам праздник отмечается 28 января) Александр Лукашенко вручает дипломы доктора наук и аттестаты профессора, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К этим ученым степеням и званиям (первое – отражает достижения специалиста в науке, второе – говорит о преподавательских успехах) они шли упорно и не один год. Это ли не преданность своему делу?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы всегда работаете на пределе, расширяя границы своих возможностей, и я благодарен всем, кто причастен к вашему успеху, кто был рядом. Ученому это, кстати, очень важно помнить, очень-очень многие это забывают: в каждом исследовании есть частичка таланта научного руководителя. Это правда. И помощь лаборанта, и поддержка родных и близких. Другими словами, достижения одного – это победа многих. Лукашенко: «Не надо Tesla, мы ее не догоним». Когда в Беларуси появится свой электромобиль?

А еще Президент скажет, что труды ученых не должны пылиться на полках и в библиотеках. А наоборот, работать на благо своей страны. Такого принципа придерживается и Михаил Ходасевич – доктор физико-математических наук. Его работы, что называется, практико-ориентированные. И вот наглядный пример. Перед нами большой тераспектрометр. Вот рядышком его уменьшенная копия, в свое время созданная под реальную историю с рассылкой писем с сибирской язвой. Итак, терагерцовые лучи способны проникать сквозь бумагу, керамику, древесину, ткани и многие материалы и определять свойства предметов и веществ. Как это работает на деле? Конкретный проект.