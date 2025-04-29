В Ташкенте проходит заседании Экономического совета СНГ

Это подчеркнул заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко на заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств. Оно проходит в Ташкенте. В 2024 году ВВП государств – участников СНГ увеличился на 4,4 % по сравнению с 2023-м, и этот показатель выше темпов роста мировой экономики. Одним из главных вопросов повестки деятельности Содружества остается устранение барьеров во взаимной торговле, расширение взаимного инвестиционного сотрудничества.