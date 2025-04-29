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В Ташкенте проходит заседании Экономического совета СНГ

29 апреля 2025 10:33
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Для поддержания высоких темпов развития экономики стран СНГ необходимо продолжить эффективно реализовывать намеченные планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ташкенте проходит заседании Экономического совета СНГ-2

Это подчеркнул заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко на заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств. Оно проходит в Ташкенте. В 2024 году ВВП государств – участников СНГ увеличился на 4,4 % по сравнению с 2023-м, и этот показатель выше темпов роста мировой экономики. Одним из главных вопросов повестки деятельности Содружества остается устранение барьеров во взаимной торговле, расширение взаимного инвестиционного сотрудничества. 

# СНГ # форум # Международная политика

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