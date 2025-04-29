Энергоснабжение в Португалии и Испании восстановлено на 99% после масштабного блэкаута

Жители Испании и Португалии приходят в себя после масштабной аварии, оставившей их без света, связи и транспорта. По данным властей, энергоснабжение в обеих странах восстановлено на 99 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Практически все подстанции введены в эксплуатацию. Подавляющее количество абонентов вновь подключены к электросети. Власти еще не установили, что вызвало масштабный сбой. Но эксперты предполагают, что причиной блэкаута стало редкое атмосферное явление. Из-за экстремальных изменений температуры произошли аномальные колебания мощности на ЛЭП высокого напряжения, что вызвало нарушения в работе электросетей.

Мария Луиза Пиноль, владелица бара (Испания):

Мы пошли и купили радио. Потому что мы боялись, что у нас сядет батарея мобильного телефона. Мы следили за обновлением событий через приемник. Нам пришлось закрыть бизнес. Мы не могли продавать еду. Также есть проблема со скоропортящимися продуктами, которые уже нужно выбросить. Мы не знаем, покроет ли это страховка. Мы понесли значительные экономические потери.

Напомним, накануне Испания и Португалия столкнулись с крупнейшим отключением электроэнергии в новейшей истории. Блэкаут вызвал сбои в работе общественного транспорта, аэропортов, банков и магазинов, а также мобильной связи.