Макрон: давление на Россию усилится в ближайшие 8-10 дней

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшие 8-10 дней давление на Россию будет усилено, чтобы достичь прекращения огня в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва здесь играет ключевую роль, и призвал к единению. Макрон также отметил, что следующие две недели станут решающими в этом вопросе, и добавил, что убедил США рассмотреть возможность усиления санкций.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что лидер Украины Владимир Зеленский попросил больше оружия, но Трамп хочет увидеть сначала шаги России в мирном процессе.

По информации The Washington Post, США предложили признать Крым российским в ответ на гарантии безопасности для Украины, но Киев отказался. Трамп подверг Зеленского критике за его позицию по Крыму, сказав, что она мешает переговорам, и предупредил о возможных последствиях для Украины.