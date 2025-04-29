Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Волгоград

Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Россию. Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным примет участие в международном форуме Союзного государства. У трапа самолета белорусскому лидеру хлеб-соль преподнесли девушки из ретро-взвода МВД России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко в Волгограде возложит цветы в историко-мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Ожидается, что президенты Беларуси и России проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку.