Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Волгоград

Искандер Хисамов: команда Трампа хочет перестроить весь земной шар

«И вот в этот большой проект Украина у них не вписывается. Украина, воюющая с Россией, и так далее. То есть вот они просто рассудили, эти мужчины и женщины, что вот эта война им невыгодна, им не нужна».