Дело о захвате власти. Зенкович собирался сформировать своё правительство

Новости Беларуси. Минский областной суд продолжает рассмотрение резонансного уголовного дела о заговоре с целью захвата государственной власти. В ходе заседания 10 августа выяснилось, что военный переворот в Беларуси планировался осенью 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве доказательств – переписка главного фигуранта уголовного дела Юрия Зенковича с разными лицами, а также проведенная в апреле 2021 года в одном из московских кафе оперативная съемка, на кадрах которой запечатлена встреча Зенковича и Федуты с якобы белорусскими генералами, в роли которых выступали сотрудники спецслужб. Также выяснилось, что Юрий Зенкович собирался создать свое правительство и возглавить страну. Более того, обвиняемые планировали интернировать около 20 госслужащих. Среди них были не только сотрудники МВД и КГБ, но и штатские лица: высокопоставленные чиновники и госслужащие.

Заседание по уголовному делу началось 29 июля. Сначала оно слушалось в закрытом режиме, затем его продолжили в открытом. На скамье подсудимых пять человек: Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук.