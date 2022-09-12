Площадки для паркура, скейтбординга и многое другое. В Гомеле открыли самую большую в регионе спортивно-игровую площадку

Новости Беларуси. Многофункциональную спортивно-игровую площадку открыли в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комплекс стал самым большим в регионе – на 11 тысячах квадратных метров одновременно могут упражняться более 100 человек.

Есть площадки для паркура и скейтбординга, игры в баскетбол, футбол и волейбол, а также тренировок по воркауту. Для самых маленьких посетителей построили большой игровой городок.

В первые минуты после презентации площадки мастер-класс для детей провела чемпионка мира по армрестлингу Татьяна Калюк. Проект многофункциональной площадки помогали разрабатывать студенты Белорусского государственного университета транспорта.

Андрей Бобровничий, студент Белорусского государственного университета транспорта:

Проект разрабатывался на основе опыта нашего участия на многих соревнованиях. Мы поняли, что многие турники узкие, и мы специально их расширяли, чтобы ребята не травмировались. Также мы разрабатывали вот эту резиновую крошку. Она нужна для того, чтобы дождь, который будет идти, в землю впитывался, нежели на других покрытиях.

Антон Скравцев, житель Гомеля:

Очень классно! Спасибо большое всем, кто участвовал в строительстве. Те трюки, которые вчера я не умел, сегодня делаю, будто всю жизнь их делал.