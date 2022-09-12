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Площадки для паркура, скейтбординга и многое другое. В Гомеле открыли самую большую в регионе спортивно-игровую площадку

12 сентября 2022 09:33
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Новости Беларуси. Многофункциональную спортивно-игровую площадку открыли в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комплекс стал самым большим в регионе – на 11 тысячах квадратных метров одновременно могут упражняться более 100 человек.

Площадки для паркура, скейтбординга и многое другое. В Гомеле открыли самую большую в регионе спортивно-игровую площадку-1

Есть площадки для паркура и скейтбординга, игры в баскетбол, футбол и волейбол, а также тренировок по воркауту. Для самых маленьких посетителей построили большой игровой городок.

Площадки для паркура, скейтбординга и многое другое. В Гомеле открыли самую большую в регионе спортивно-игровую площадку-4

В первые минуты после презентации площадки мастер-класс для детей провела чемпионка мира по армрестлингу Татьяна Калюк. Проект многофункциональной площадки помогали разрабатывать студенты Белорусского государственного университета транспорта.

Площадки для паркура, скейтбординга и многое другое. В Гомеле открыли самую большую в регионе спортивно-игровую площадку-7

Андрей Бобровничий, студент Белорусского государственного университета транспорта:
Проект разрабатывался на основе опыта нашего участия на многих соревнованиях. Мы поняли, что многие турники узкие, и мы специально их расширяли, чтобы ребята не травмировались. Также мы разрабатывали вот эту резиновую крошку. Она нужна для того, чтобы дождь, который будет идти, в землю впитывался, нежели на других покрытиях.

Площадки для паркура, скейтбординга и многое другое. В Гомеле открыли самую большую в регионе спортивно-игровую площадку-10

Антон Скравцев, житель Гомеля:
Очень классно! Спасибо большое всем, кто участвовал в строительстве. Те трюки, которые вчера я не умел, сегодня делаю, будто всю жизнь их делал.

Площадки для паркура, скейтбординга и многое другое. В Гомеле открыли самую большую в регионе спортивно-игровую площадку-13

Площадки для паркура, скейтбординга и многое другое. В Гомеле открыли самую большую в регионе спортивно-игровую площадку-15

Прилегающую территорию также благоустроили: уложили новые тротуары, обустроили парковку, освещение, лавочки и беседки. Открытие комплекса стало подарком жителям областного центра к юбилею города.

# Социальная инфраструктура # общество # Татьяна Калюк # Андрей Бобровничий # Антон Скравцев # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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